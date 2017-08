Wörgl – 1994 sperrte die erste Hörtnagl-Filiale im City Center Wörgl auf. 23 Jahre später eröffnete das Tiroler Markenunternehmen Andrä Hörtnagl nun eine zweite Filiale in Wörgl, genauer gesagt im Einkaufszentrum M4. Auf rund 140 Quadratmetern Geschäftsfläche realisiert man ein modernes Shopkonzept – mit einer SB-Abteilung mit Vollsortiment, einem Imbissbereich mit 20 Sitzplätzen, einem hochwertigen Angebot an Fleisch und Wurstprodukten, einer „Heißen Theke“, Mittagstisch sowie Brot der Bäckerei Mitterer aus Wörgl.

Die neue Filiale im M4 ist gleichzeitig auch die erste Hörtnagl-Filiale Tirols, in der ein neues Bedienkonzept realisiert wird: Die klassische Bedientheke wurde durch eine kühlbare Wandtheke mit übersichtlicher Präsentation des Fleisch- und Wurstsortiments ersetzt.

„Ein Unternehmen, das regional produziert und größten Wert auf Herkunft und Qualität seiner Produkte, Frische und kurze Transportwege legt, muss auch laufend um die Standortsicherung und dementsprechende Kundenversorgung bemüht sein“, meint Hörtnagl-Gesellschafter Hans Plattner. Deshalb hat das Unternehmen entlang der Inntalfurche ein durchgehendes Filialnetz aufgebaut – mit insgesamt 15 Geschäften in Imst, Telfs, Innsbruck, Hall, Wattens, Schwaz, Wörgl und Kufstein, die als Eigenbetriebe sowie als Franchise-Filialen und Systempartnerbetriebe geführt werden.

Zu einem Tiroler Familienunternehmen passt es natürlich, dass auch in der neuen Filiale in Wörgl alles in „Familienhand“ bleibt. Die Franchise-Filiale im M4 wird von der 23-jährigen Anja Stöckl und ihrem 5-köpfigen Team in zweiter Generation geführt. Denn Vater Markus Brugger betreibt seit 1994 die Hörtnagl-Filiale im City Center. „Unser Steckenpferd ist die Heiße Theke mit Schweinsbraten, Stelzen, Backhendl, Schnitzel oder Rippelen, und wir legen Wert auf abwechslungsreiche Mittagsmenüs“, sagt Brugger, Franchisepartner der ersten Stunde. Tochter Anja möchte dem nacheifern: „Auch im M4 wollen wir mittags ein gutes Angebot liefern. Abwechslung und Qualität sind uns wichtig.“

Auch für M4-Eigentümer Stefan Rutter war die Hörtnagl-Eröffnung im Wörgler Einkaufszentrum eine Premiere. „Es ist die erste Neueröffnung seit der Übernahme der Rutter-Gruppe, der auch das Cyta-Einkaufszentrum angehört.“ (TT)