Alpbach, Innsbruck – Schwer vorstellbar im schönen Alp­bach mit seinen schmucken Bauernhöfen und dem Blick auf die Bergwelt, aber der Technologiebrunch zeigt, dass in Tirol Spitzenforschung betrieben und Spitzentechnologie hergestellt wird.

Das Tiroler Unternehmen iSYS zum Beispiel baut Robotiksysteme. Gestartet wurde vor sieben Jahren, der Betrieb hat zwei Standorte, Wattens und Augsburg. Von der Idee bis zur Produktion wird alles erledigt, die Prototypen gebaut und die Zulassung erwirkt. Ziel ist es, „Robotiksysteme zu produzieren, die keine Million kosten“, erklärt iSYS-Chef Michael Vogele. Damit soll sich auch die „kleine Arztpraxis“ dieses System leisten können, in fünf bis zehn Jahren will iSYS in die „Massenproduktion“ einsteigen. „Viele Eingriffe werden bildgestützt durchgeführt“, erklärt Vogele: „Das Robotikzielsystem kann dann mit den Bildern aus dem Computertomographen präzise errechnen, wo die Instrumente im Körper platziert werden müssen, um den Schmerz zu lindern.“ Ebenfalls eingesetzt werden Robotiksysteme etwa bei Feinnadelbiopsien. iSYS entwickelt seine Innovation mit Bundes- und Landesförderung im Bundeskompetenzzentrum bzw. COMET-Zentrum ACMIT. In diesen Zentren werden die Technologiepolitik vorangetrieben und Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft angestoßen.

Österreichweit liegt Tirol auf Platz drei im Vergleich der Bundesländer mit Forschungsausgaben in der Höhe von insgesamt 975 Millionen Euro im Jahr 2015. Für Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf hat Tirol damit bewiesen, „Top-Technologieregion“ zu sein. Tiroler Unternehmen haben im Jahr 2015 einen Rekordwert von 619 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Mit einem Zuwachs von 62 Prozent seit 2009 stiegen die Forschungsausgaben Tiroler Betriebe am viertstärksten. Für ÖVP-Wissenschaftssprecher Karlheinz Töchterle zeigt sich die Stärke der Tiroler Forschung etwa in der Teilnahme am EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizont 2020“. Seit dem Start des Programms 2014 wurden rund 34 Millionen Euro nach Tirol geholt und bis Ende Mai 73 Projekte angeschoben. (ver)