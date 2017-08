Von Catharina Oblasser

Lienz – Seit einem Jahr steht das markante Postgebäude gegenüber dem Bahnhof Lienz leer. Die Post ist in eine kleinere Filiale am Stegergarten übersiedelt. Die Ruhe am Eingang der Lienzer Fußgängerzone ist aber bald vorüber: Der neue Eigentümer des Hauses, die Pletzer Gruppe, baut auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Areal bald um.

Das Gebäude soll in Zukunft ein Hotel, Geschäfte, Büros und Wohnungen beherbergen. Geplant ist ein Jugendhotel der Gruppe „Jufa“ mit 60 Zimmern und 120 Betten. Im Erdgeschoß und im ersten Stock sollen sich auf einer Fläche von 3500 Quadratmetern Handelsbetriebe ansiedeln. Außerdem entstehen Büroflächen im Ausmaß von 300 Quadratmetern. Und zu guter Letzt baut die Pletzer Gruppe auch fünf Wohnungen, die jeweils zwischen 30 und 50 Quadratmetern groß sein werden. Zusätzlich wird das Gebäude mit einer zweigeschoßigen Tiefgarage unterkellert, die Platz für rund 90 Fahrzeuge bietet. Die Ein- und Ausfahrt ist an der Ostseite des Europaplatzes geplant.

„Wenn alle Genehmigungen vorliegen, möchten wir noch im Herbst beginnen“, sagt Seniorchef Anton Pletzer. Wenn dieser Termin hält, will die Pletzer Gruppe im November 2018 mit dem Umbau fertig sein. Kostenpunkt: 15 Millionen Euro.

Welche Geschäfte Shoppingfans in der umgestalteten Post künftig vorfinden werden, steht bis dato nicht fest. Der Branchenmix ist noch ungewiss. Eines weiß man aber schon jetzt: Ein Lebensmittelhändler wird nicht dabei sein. Ob Platzgründe dafür ausschlaggebend sind, der Standort für den Lebensmittelhandel nicht passt oder es andere Gründe gibt, ist unbekannt.

Die Pletzer Gruppe betreibt unter anderem auch das Einkaufszentrum Südpark in Klagenfurt, den Puntigamer Einkaufspark Graz und ein Fachmarktzentrum in Hermagor. In Osttirol ist die Gruppe mit dem IDM-Wärmepumpenwerk in Matrei vertreten.