Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Produktpreise in der heimischen Landwirtschaft ziehen an. Und das Milchpreisbarometer schlägt sich positiv am Konto der Milchbauern nieder. Denn derzeit gibt es einen klaren Trend: Es wird mehr Milch an die Molkereien geliefert und trotzdem steigt der Auszahlungspreis für die Bauern. 4500 Betriebe setzen in Tirol auf die Milchwirtschaft, 2980 sind Lieferanten der zur oberösterreichischen Berglandmilch gehörenden Tirol Milch. Und die Genossenschaft erhöht ab 1. September erneut das Milchgeld für ihre Mitglieder.

Netto erhalten die Tirol-Milch-Bauern für ein Kilogramm Milch jetzt 37,9 Cent (42,83 Cent brutto) – so viel wie vor vier Jahren. Das sind um knapp drei Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Deutlich über 40 Cent/netto beträgt der Kilopreis für Bio- und Heumilch: 49,80 Cent/kg bzw. 43,60 Cent/kg. Die Zuschläge für Spezialmilch bleiben ebenfalls stabil.

Nach Ende des freiwilligen Lieferverzichts im Frühjahr erhöhte sich auch sprunghaft die angelieferte Milchmenge. Im Juli wurden beispielsweise 265.080 Tonnen Rohmilch an österreichische Molkereien geliefert, das Plus betrug 4,11 Prozent. Noch deutlicher fällt der Anstieg bei der Bio-Milch mit 11,6 Prozent aus.

Weil angesichts der positiven Preisentwicklung wieder massiv auf die Milchproduktion gesetzt wird, kämpfen die Almen hingegen mit weniger Almvieh. „Es gibt einen leichten Rückgang beim aufgetriebenen Vieh, obwohl es angesichts des Klimawandels eine längere Vegetationsperiode gibt“, sagt Bauernkammerpräsident Josef Hechenberger. Man benötige deshalb sogar mehr Vieh auf den Tiroler Almweiden. Ganz schwierig sei die Situation mittlerweile im Oberland und im Außerfern, manche Almen könnten nicht mehr bestoßen werden.