Von Helmut Wenzel

Landeck – Sperrt die Volksbank Tirol die Bankfilialen in Landeck-Öd sowie im Stadtteil Perjen zu? – „Wir haben das aus Mitarbeiter-Kreisen gehört“, sagte Brigitte Bombardelli am Donnerstag. Sie sei langjährige Bankkundin, ebenso wie ihre Bekannte Hildegard Wallenta. Die beiden Damen möchten nicht zuschauen, wie nach der Post auch die Volksbank ihre Filiale im bevölkerungsreichen Stadtteil Öd zusperrt. Gemeinsam sammelten die beiden bisher 680 Protestunterschriften. „Diese übergeben wir den Volksbank-Chefs. Wir hoffen auch, dass wir mit ihnen reden können.“

Die Landecker SPÖ solidarisiert sich mit der Unterschriftenaktion. „Wir sehen die offenbar kurz bevorstehende Schließung kritisch“, sagte Vorsitzender Benedikt Lentsch. „Es geht vor allem um ältere sowie um körperlich beeinträchtige Menschen.“ Wieder einmal werde dezentraler Raum ausgedünnt.