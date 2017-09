Von Alexander Paschinger

Jerzens – Die Mitteilung der Hochzeiger Bergbahnen zur Jahreshauptversammlung ist eine knappe halbe Seite lang und in zwei Teile gegliedert: Erstens wurde dem im Jänner entlassenen Vorstand Hansjörg Wohlfarter „nochmals das Vertrauen“ entzogen. Und zweitens könne von einer positiven Entwicklung im Sommer berichtet werden.

„Es waren rund 75 Prozent des Grundkapitals der Hochzeiger Bergbahnen Pitztal AG repräsentiert“, heißt es zur Jahreshauptversammlung. Der Aufsichtsrat sei entlastet worden, der Vorstand nicht. Und so wurde beschlossen „dem ehemaligen Vorstandsmitglied Hansjörg Wohlfarter mit einer Zustimmung von 98 Prozent der anwesenden Stimmen, bei keiner Gegenstimme und zwei Prozent Enthaltungen, nochmals das Vertrauen zu entziehen.“

Worauf sich die Entlassung gründet und um welchen etwaigen Schaden es sich handelt, darüber hüllt sich Aufsichtsratschef Rainer Schultes in Schweigen: „Es ist ein laufendes Verfahren.“ Auch stehe der Arbeitsrechtsprozess Wohlfarters gegen seine berufliche Heimat für fast 39 Jahre erst am Anfang. „Es ist jedenfalls so, dass ich keine Leichen im Keller habe, die zu einer Entlassung führen könnten – aber das wird sich bei Gericht aufklären“, so Wohlfarter. Er sei vom Aufsichtsrat 2014 einstimmig bis Mitte 2019 zum Vorstand gewählt worden. Die Hauptversammlung werde zu zwei Dritteln von Gemeinden und TVB beherrscht. Er glaube, dass er nicht mehr in deren Konzept gepasst habe.

Dieses wird derzeit vom neuen Vorstand Thomas Fleischhacker umgesetzt. „Durch die Erweiterung des ZirbenParks um das ZirbenWasser und die ZirbenCarts konnte eine deutliche Steigerung der Frequenz erreicht werden“, heißt es in der Mitteilung des Vorstandes. „Wir verzeichnen einen extrem guten Sommer und liegen 30 Prozent vor dem letzten Jahr“, so Fleischhacker zur TT. „Die Anzahl der Beförderungen konnte um 6000 auf 37.000 erhöht werden.“