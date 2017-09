Von Peter Nindler

Innsbruck – Es ist ein prestige­trächtiges Ziel, das sich die schwarz-grüne Landesregierung verordnet hat: die Energiewende und die „Energieautonomie 2050“. Der 1991 vom Land Tirol gegründete Verein „Energie Tirol“ soll diesen Prozess maßgeblich begleiten. Die Gründungsidee war seinerzeit die Schaffung einer unabhängigen Beratungsstelle zur Förderung umweltfreundlicher Energietechnologien. 27 Mitarbeiter sind derzeit beim Verein beschäftigt. Das Land unterstützt diesen mit Mitgliedsbeiträgen und Projektförderungen, laut Landesrechnungshof stiegen die jährlichen Zahlungen seit 2012 von 710.000 auf 1,33 Millionen Euro.

Der Landesrechnungshof (LRH) hat den Verein heuer erstmals geprüft und schlägt jetzt durchaus Verbesserungen vor. Was vorranging ins Auge sticht, ist der Rückgang an Beratungen. Der Verein „Energie Tirol“ führt Energieinformationen in Form von Journaldiensten, Beratungen in Beratungsstellen und Vor-Ort-Gesprächen, die Gesamtzahl ging von 2013 auf 2016 um 43 Prozent zurück; von 2776 auf 1577 Beratungen. Wie der Landesrechnungshof ausführt, konnte der Verein keine schlüssige Erklärung dafür finden, worauf der sprunghafte Rückgang bei den telefonischen als auch bei den Vor-Ort-Beratungen zurückzuführen sei.

Massive Defizite gibt es hingegen bei der Umsetzung des Energieeffizienzprogramms. Es soll eigentlich die Energiepolitik des Landes zur Umsetzung der Energiestrategie begleiten und Bewusstseinsbildung für ein energieautonomes Tirol schaffen. Dafür hat der Verein einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, der u. a. Gemeindeprojekte und Informationskampagnen umfasste. Das beantragte Finanzvolumen betrug für die Jahre 2014 bis 2016 rund 1,31 Millionen Euro. Die Bilanz fällt für den Landesrechnungshof ernüchternd aus: Der stellte kritisch fest, dass der Verein die beantragten Maßnahmen des Energieeffizienzprogrammes im vorgesehenen Zeitraum nicht vollständig umgesetzt hatte. „Von den genehmigten Mitteln von 1,31 Mio. Euro wurden 670.000 Euro nicht abgerechnet.“ Deshalb empfiehlt der LRH die Planung der Projekte „unter Berücksichtigung der vorhandenen internen personellen Ressourcen terminlich und kostenmäßig plausibel zu erstellen“.

Strukturell ortet der Rechnungshof im Zusammenhang mit dem Energiewesen ebenfalls Handlungsbedarf. Der Energiebeauftragte Stephan Oblasser ist seit Mai 2015 beim Verein angestellt, zuvor war er Tiwag-Mitarbeiter. Gleichzeitig überlässt ihn der Verein dem Land Tirol in der „Geschäftsstelle für Angelegenheiten des Tiroler Energiewesens“. Diese Kon­struktion ist für den LRH nicht nachvollziehbar, weil sie dem Land überdies einen höheren Verwaltungsaufwand beschere. Deshalb sollte nach Auslaufen des Vertrags der Energiebeauftragte in das Amt der Landesregierung eingegliedert und die Notwendigkeit eines eigenen Geschäfts für das Tiroler Energiewesen kritisch hinterfragt werden, schlägt der Landesrechnungshof abschließend vor.