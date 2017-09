Von Catharina Oblasser

Sillian – Es ist ein gigantisches Krankenhaus: das New Jahra Hospital in Kuwait, das nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Etwa 30 Kilometer von Kuwait City gelegen, umfasst es über 20 ambulante Kliniken, eine Tagesklinik, 20 Operationssäle sowie Abteilungen für Radiologie, Nuklearmedizin und vieles mehr. Es gibt über 1900 Betten. Weiters sind das regionale Gesundheitsamt, Versorgungseinheiten und zwei Parkhäuser mit voll­automatischen Autoliften dort untergebracht. Die verbaute Fläche beträgt 67.000 Quadratmeter. Das gesamte Areal ist 466.000 Quadratmeter groß.

Zu diesem Neubau im Emirat am Persischen Golf hat die Firma Euroclima in Sillian eine ganz besondere Beziehung: Es gelang dem Unternehmen, den Auftrag für die gesamte Lüftung an Land zu ziehen. „Als das Projekt ausgeschrieben wurde, hatten wir Konkurrenz aus der ganzen Welt“, sagt Josef Prünster, Gebietsverkaufsleiter in Sillian. „Letztlich bekamen wir den Zuschlag, weil unsere Produkte einen guten Ruf für ihre hohe Qualität haben.“ Zwölf Millionen Euro beträgt das Auftragsvolumen.

Als der Zuschlag schließlich nach Sillian ging, hieß es anpacken. „Das Projekt war über längere Zeit geplant“, erzählt Prünster. Doch dann war doch höchste Eile geboten. „Die ausführende Institution in Kuwait, die direkt dem Herrscher unterstellt ist, hatte diesem versprochen, dass das Spital schon im Frühjahr 2018 in Probetrieb gehen kann. Also haben wir das fast Unmögliche geschafft und das Projekt in sechs Monaten abgearbeitet“, ist der 46-jährige Gebietsleiter stolz auf seine Belegschaft. „Wir waren alle sehr unter Druck.“

Das Lüftungssystem aus Sillian besteht aus 196 großen Edelstahl-Einheiten. Hergestellt wurden sie im Euroclima-Werk. Die Geräte können belüften, heizen, kühlen und befeuchten. So kann die Spitalsluft in diesem extrem heißen Land stets auf konstantem Niveau gehalten werden. „Besonders wichtig war, dass die Geräte leicht zu reinigen sind“, beschreibt Prünster. Da es sich um ein Krankenhaus handle, sei tadellose Hygiene unabdingbar.

Im August kamen die Leiter der kuwaitischen Gesundheitsbehörde zur Abnahme der Lüftungselemente nach Sillian und gaben ihr Okay. Seither ist die Bestellung Richtung Arabische Halbinsel unterwegs, die Schiffsreise dauert vier Wochen.

Die Sillianer Euroclima wurde 1963 gegründet und liefert schon seit 1980 auch in den Nahen Osten – unter anderem in den Irak. Sie beschäftigt 100 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro. Die Euroclima-Gruppe hat einen zweiten Standort in Bruneck sowie Niederlassungen in Indien und Dubai. In der gesamten Gruppe sind rund 400 Beschäftigte angestellt.