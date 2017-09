Mils bei Hall – Die Westcam-Unternehmensgruppe mit Sitz in Mils bei Hall stellt nicht nur die Gesellschafterstruktur, sondern auch gleich seine Führung neu auf. Unternehmensgründer Norbert Mühlburger übergibt nach 27 Jahren an der Spitze die Leitung an die langjährigen Westcam-Manager Markus Ebster und Matthias Ullrich. Beide sollen künftig als geschäftsführende Gesellschafter die Expansion des Technologieentwicklers vorantreiben. Zudem hat Westcam die Beteiligungsgesellschaft Invest AG der Raiffeisengruppe Oberösterreich mit an Bord geholt.

„Das anvisierte Wachstum wäre alleine nicht zu bewältigen gewesen, deshalb haben wir die Invest AG an Bord geholt“, sagt Mühlburger. Die drei Unternehmensteile Westcam Datentechnik, Westcam Technologies und die tschechische Tochter werden in eine Holding überführt, an der die Invest AG 62,5 Prozent der Unternehmensanteile halten wird, Mühlburger 27,5 Prozent und Ebster und Ullrich jeweils fünf Prozent. Jedoch steht das Okay der Kartellbehörde noch aus. Unternehmenssitz bleibt Mils.

Wachsen will die Westcam vor allem in den Filialen, zudem würden strategische Übernahmen geprüft, sagt Ebster. Mühlburger will nur noch strategisch, aber nicht mehr operativ dem neuen Management zur Seite stehen.

Vor allem durch die fortschreitende Digitalisierung sei das Unternehmen, das sich unter anderem auf die Lösung technischer Prozesse und die Beratung für und Bereitstellung von Automatisierungslösungen spezialisiert hat, auf Expansion angewiesen. In den vergangenen Jahren sei Westcam jährlich um zehn Prozent gewachsen, auch der Mitarbeiterstand hat sich seit dem Vorjahr von 65 auf 70 erhöht. Weitere Mitarbeiter würden gesucht.

Laut Unternehmensangaben setzte Westcam 2016 in sieben Filialen rund 15 Millionen Euro um. Die Invest AG ist aktuell an 27 Unternehmen beteiligt. (ecke)