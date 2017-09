Von Alexander Paschinger

Umhausen – Die Bautätigkeiten entlang der Ötztal-Straße bei Umhausen waren und sind unübersehbar. Spektakulär war jedenfalls der Anbau des Autohauses Kapferer, für den sogar die Ötztal-Straße aufwändig untertunnelt wurde. Mitte September wird dort die neue Lackiererei offiziell eröffnet.

„Ja, wir rüsten auf“, meinte Bürgermeister Jakob Wolf am Montag. Immerhin konnte er da bereits einige Meter weiter ins Tal hinein zum Spatenstich für den neuen Hofer-Markt laden. Und im Oktober soll schon der nächste Baubeginn offiziell gefeiert werden – nämlich jener des neuen Explorer-Hotels, das sich an junges Outdoor-Publikum richtet. 200 Betten mit lediglich Übernachtung und Frühstück entstehen dann hier in unmittelbarer Nähe.

Tatsächlich bemühte sich die Gemeinde um die neuen Investitionen am Standort Umhausen. Allein der neue Linksabbieger, der talauswärts ein leichteres Einbiegen zum Markt, der Lackiererei und letztlich auch zum Hotel erleichtern soll, „kostet 400.000 Euro“, so Wolf. Gleichzeitig wurden Gas- und Glasfaserleitungen verlegt, außerdem die Straße verbreitert. Derzeit bemühe er sich darum, dass in diesem Bereich auch eine Tempobremse von 80 auf 60 km/h verordnet wird.

Die Arbeiten am Hofer-Markt starteten übrigens gleich gestern. 2,2 Millionen Euro beträgt die Gesamt­investition, die Gemeinde bemühte sich um die sechs Grundeigentümer, der Markt wird 600 m² Verkaufsfläche und 90 Stellplätze umfassen. „Zehn bis 15 Arbeitsplätze“, verspricht Markus Juen, Geschäftsführer der 60 Hofer-Filialen in Tirol und Vorarlberg. Vier Monate Bauzeit sind veranschlagt, eröffnet werden sollte der Markt „Mitte Jänner 2018“, so Juen.

Umhausen hatte dabei das Rennen gegen Längenfeld gemacht. Für die Handelskette ist der Standort „nicht zweite Wahl, sondern ideal“, betont Juen die Lage mitten im Tal. Wolf hebt seinerseits die 3300 Einwohner seiner Gemeinde hervor, die nun auch einen zweiten Markt zum Einkaufen hätten; dazu kämen noch die vielen Touristen – immerhin zählt Umhausen jährlich 270.000 Nächtigungen.

Auch hofft Wolf, dass Oetz zumindest künftig ein gewisser Einkaufsverkehr an den ohnehin verkehrsstarken Wochenenden erspart wird – „das werden wir aber erst sehen“, so der Bürgermeister.