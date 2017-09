Imst – Am 16. November startet in Imst ein vom Welthaus organisierter und vom Regionalmanagement mitgetragener Lehrgang unter dem Titel „Lokal, global, gemeinsam – für ein gutes Leben für alle“. Der Kurs, der auch fürs Studium anrechenbar ist, ist in fünf Module aufgeteilt, die sich unter anderem mit alternativen wirtschaftlichen Konzepten jenseits von Ausbeutung und Verschwendung befassen.

Referenten dieses Lehrgangs, der im Imster Stadtsaal stattfinden wird, sind neben Projektpartnern aus Nicaragua der Stamser Biokosmetik-Erzeuger Martin Sanoll, Vorstandsmitglied der Gemeinwohlökonomie, sowie die Politologin Sibylle Aue­r vom Welthaus Innsbruck.

Neben der generellen Auseinandersetzung mit der Frag­e, wie ein gutes Leben für alle möglich wäre, werden auch konkrete Beispiele vorgestellt, die sowohl im lokalen als auch im globalen Kontext Alternativen zur Gewinn­maximierung und dem Konzept der Wachstumsorientierung bieten. „Natürlich sind das alles Themen, die gerade im Weltladen sehr wichtig sind“, zeigt auch die Verkaufsleiterin vom ISSBA-Laden in der Imster Schustergasse, Ingrid Nothdurfter, Interesse am Lehrgang. Gerade die in Reutt­e und Imst tätige „Initiative zur Stärkung persönlicher, sozialer und wirtschaftlicher Stabilität Benachteiligter am Arbeitsmarkt“ setzt in mehrfacher Hinsicht auf Fairness: So gibt es in Imst am Standort Brennbichl den Becher- und Geschirrverleih, der die Produktion von Einweggeschirr und damit den Müllberg nachhaltig reduziert, den Secondhand-Laden in der Ing.-Baller-­Straße, der Dingen beim Wiederverkauf eine zweite Chance bietet, und außerdem den Weltlade­n.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es beim Regionalmanagement unter Tel. 05417/20018 oder per Mail an info@regio-imst.at. (ado)