Innsbruck – Konkret geht es um den Großhandelsmarkt C+C Wedl und dessen Standort in Innsbruck. Am 8. Dezember 2015 war der Großhandel von 10 bis 14 Uhr geöffnet, daraufhin klagte die Gewerkschaft: Die Ausnahme von Arbeitnehmerschutznormen erlaube nur die Beschäftigung im Kleinhandel. Eine Ladenöffnung am 8. Dezember, einem Feiertag, sei also nur für den Einzelhandel erlaubt. Der Unternehmer hielt dagegen, dass Großhandel und Einzelhandel schwer zu trennen seien.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) sah das anders. „Regelungen für den Einzelhandel würden nicht automatisch für den Großhandel gelten“, erläutert Harald Schweighofer, Geschäftsführer der GPA-djp Tirol. Es sei laut OGH auch nicht klar, wie viele Nicht-Unternehmer im Großhandel einkauften. Das Ticket, das gelöst werden müsse, um ins Geschäft zu kommen, laute nicht auf einen bestimmten Namen, es werde auch kein Ausweis verlangt. „Man kann etwa eine einzelne Flasche Wein genauso kaufen wie eine ganze Palette“, heißt es in der OGH-Entscheidung. Otto Leist (GPA-djp) zeigt sich zufrieden. Es könne nicht sein, dass Großhändler, nur weil sie den Einzelhandel – in welchem Ausmaß auch immer – mit abdeckten, ihre MitarbeiterInnen am 8. Dezember im Großhandel beschäftigen dürfen“. (TT)