Von Claudia Funder

Virgen – Schon seit den frühen 1990er-Jahren werden in Virgen Energie-Meilensteine gesetzt. 1996 gelangte die Kommune ins Klimabündnis, 1999 war sie unter den ersten vier in Tirol im e5-Programm für energieeffiziente Gemeinden – das fünfte „e“ wurde 2008 erreicht. In mehreren Bereichen war man beachtenswert früh die sprichwörtliche Nasenlänge voraus – etwa auch als erste Gemeinde Osttirols, die Photovoltaik förderte.

„Als Sonnendorf setzen wir auf die Kraft der Sonne als umweltfreundlicher Energieproduzent“, erklärt BM Dietmar Ruggenthaler.

Vor zehn Jahren errichtete man auf dem Dach des Schulgebäudes eine in ein europäisches Untersuchungs- und Überwachungsprojekt eingebundene Photovoltaikanlage, die jährlich rund 6000 Kilowattstunden Ökostrom liefert. Im Zuge der Erstellung eines Ressourcenbewirtschaftungsprogrammes wurde in Virgen nun ein Ranking der Top-100-Dächer erstellt, die sich am besten für die Nutzung der Sonnenergie eignen – darunter auch Bauten im Gemeinde­eigentum. Nach Berechnungen und Kalkulationen winkte der Gemeinderat im Frühjahr die Installierung von drei neuen Anlagen auf öffentlichen Gebäuden durch.

Gestern fiel der offizielle Startschuss für die Betriebsaufnahme der modernen Energieproduzenten, die in Partnerschaft mit den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) errichtet worden waren. Mit Standorten bei Schwimmbad, Gemeindeamt sowie Bau- und Recyclinghof werden sie pro Jahr rund 71.000 Kilowattstunden Ökostrom erzeugen. Die überschüssige Energie soll in das öffentliche Stromnetz fließen.

„Mittlerweile gibt es unter Einbeziehung der neuen Anlagen in Virgen rund 2800 Quadratmeter an Photovoltaik­anlagen, die rund 400.000 Kilowattstunden Strom erzeugen“, freut sich der Bürgermeister. Die Abwicklung von Planung über Vorfinanzierung, Errichtung, Betrieb, Förderabwicklung, Wartung und Management der neuen drei Anlagen erfolgt über die IKB. Ein Ratenmodell machte das Projekt für Virgen finanziell stemmbar. Die Bilanz soll, läuft alles nach Plan, bis zum Jahr 2023 eine positive sein.

Die beiden Partner planen bereits Weiteres: Als erste Osttiroler Gemeinde wolle man mit Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED unter Beibehaltung der ortsbildverträglichen bestehenden Straßenlampen ein Ausrufezeichen setzen, verrät BM Ruggenthaler. Und auch bei der Errichtung von drei Stromtankstellen, die jüngst im Gemeinderat beschlossen wurde, will man auf die Expertise der IKB zurückgreifen.