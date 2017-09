Innsbruck – Politische Ausblicke – es war die letzte Regierungsklausur vor der nächsten Landtagswahl im Frühling – gab es keine, dafür wurde eine Digitalisierungsoffensive präsentiert. 100 Millionen Euro will Schwarz-Grün bis 2023 in die weitere Digitalisierung des Landes stecken.

Unter der Dachmarke „digital.tirol“ sollen Unternehmen gefördert und die digitale Entwicklung im ganzen Land gestärkt werden, so die Regierungskoalition in ihrer Aussendung. Die Koordination übernimmt die Lebensraum 4.0 GmbH, welche die Maßnahmen allfälliger Systempartner abstimmt.

Bereits im Frühjahr beschlossen und nun noch einmal als Teil der Digitalisierungsoffensive präsentiert: Bis 2023 sollen weitere 50 Mio. Euro in den Breitbandausbau investiert werden. Damit sollen im Endausbau 56 Prozent der Bevölkerung im ländlichen Raum mit gigabitfähigen Netzen erreicht werden. „Damit können wir Abwanderungstendenzen an der Peripherie stoppen und für die Unternehmen Kommunikation auf dem höchsten tech­nischen Niveau sicherstellen“, betont Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Auch eine Fort- und Ausbildungsoffensive für Lehrkräfte wird angedacht. Zudem werden bis 2023 nahezu alle Tiroler Pflichtschulen und AHS-Unterstufen mit so genannten digitalen Laboren ausgestattet. Dazu sollen in allen Regionen ab dem Schuljahr 2018/2019 Pilotprojekte gestartet werde. Dafür sollen bis 2023 rund fünf Millionen Euro investiert werden. Ein weiteres Ziel präsentierte LHStv. Ingrid Felipe: „Ich möchte, dass wir für jene, die das in Tirol wollen, alle Tickets auch digital am Handy anbieten.“

Ein Fokus soll auf der Stärkung der Tiroler Wirtschaft liegen. Ein Lehrgang für Geschäftsführer zur Sensibilisierung für die Industrie 4.0 soll ebenso Teil des digitalen Fahrplanes sein wie vertiefende Beratungsleistungen mit externen Experten für Klein-, Mittel- und Großunternehmen. Weiters sollen Wirtschaftsförderungen mit einer zur Gänze elektronischen Einreichung noch rascher umgesetzt werden. (TT)