Zell am See, Wien – Die letzte Steuer-Tarifreform sei für die Mitarbeiterlöhne positiv gewesen, aber neue Belastungen würden schon wieder an den Bruttolöhnen kräftig mitnaschen, weshalb die Beschäftigten real abermals nicht mehr verdienen. „Das ungute Phänomen kalte Progression wurde nicht abgeschafft“, kritisiert Thomas Reisenzahn, Geschäftsführer der Prodinger Tourismusberatung.

Das Zusammentreffen von sinkenden Aufenthaltsdauern und fallenden Preisen bewirke, dass die Auslastung der gewerblichen Betriebe weiter bei 40 Prozent verharre. Unter dem Strich stehe mehr als jedes zweite Bett leer, und die Preise lägen noch immer unter dem Wert von 2008, also der Zeit vor der Krise. Trotz der positiven Nächtigungsentwicklung habe die Erhöhung der Umsatzsteuer auf 13 Prozent zu einer Stagnation der Betriebsergebnisse geführt, so Reisenzahn.

Seit 2010 seien die Personal- und Wareneinsatzkosten um 21 Prozent gestiegen. 1,1 Milliarden Euro wurden an Provisionen bezahlt. Die Summe der zu bezahlenden Umsatzsteuer habe sich in den letzten vier Jahren um fast 60 Prozent erhöht – dies vor dem Hintergrund eines zunehmenden internationalen Konkurrenzdrucks.

„In Ländern, in denen die Umsatzsteuer gesenkt wurde, wächst hingegen die Kraft zur Innenfinanzierung. Diese Mitbewerber stehen stabiler da als heimische Betriebe“, sagt Prodinger-Geschäftsführer Stefan Rohrmoser.

Bis 2020 stünden rund 800 Hotels in Österreich vor der Weitergabe. Bei 80 Prozent davon geht es um Übergaben innerhalb der eigenen Familien. Diese Übergaben erfolgen meist in Form einer Erbschaft beziehungsweise einer Schenkung an die neuen Besitzer. Weitere Steuern würden die schon jetzt am Rande der Rentabilität arbeitenden Betriebe existenziell treffen, es gebe keine Kapazitäten mehr für politisch motivierte Steuerexperimente, sagt Reisenzahn. „Die Beutelschneiderei gehört abgeschafft.“ (TT)