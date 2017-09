Von Alexandra Plank

Innsbruck – Im Kater Noster fühlen sich die Besucher wie in einem erweiterten Wohnzimmer. Da steht ein Kofferradio im Regal, Ohrensessel aus dem Secondhandladen laden zum Entspannen ein. Die Atmosphäre ist ebenso locker, wie die jungen Chefs. Dennoch betakelt hier niemand. Ein junger Mann urgiert bei der Kellnerin, dass er zu wenig bezahlt hätte. Die Bar, samt Restaurant und Kulturkeller, soll das „Meisterstück“ der jungen Unternehmer werden. Ausgehend vom Burrito Kartell hat sich eine neunköpfige Gruppe von überwiegend Wirtschaftsstudenten gefunden, die erst Events organisiert hat und so in die Gastroszene geschlittert ist. In der Wahrnehmung der Innsbrucker sind es „die Deutschen“, die da die Gastroszene aufmischen, tatsächlich sind auch vier Österreicher dabei, wie Johannes Steinkopff betont. „Wir haben mit dem Sonnendeck bei der Uni mit 30 Leuten begonnen, nun zählen wir 1000 Besucher.“ Auch das Bonanza Festival expandiert ständig.

Die Eröffnung des Lokals Machete 2014 durch das Burrito Kartell sei das Gesellenstück gewesen. Steinkopff hat das Studium indes beendet: „Das wäre parallel nicht zu schaffen gewesen“, gesteht er. Bei der Ausrichtung der Lokale seien sie von den Attributen ausgegangen, die ihnen bisher in Innsbruck fehlten. Florian Schröcker hat die meiste Gastro-Erfahrung, er ist später zur Gruppe gestoßen. „Vor allem bei den Preisen haben wir uns an den Vorstellungen von Studenten orientiert. Gastronomen haben uns gewarnt, dass sich das nicht ausgeht. Aber es passt“, so Schröcker. Die hohen Personalkosten nennen die Unternehmer als ein Problem, die Vielzahl an Vorschriften als ein weiteres. Eine Tür weiter herrscht große Betriebsamkeit, hier soll ein Restaurant mit 45 Sitzplätzen entstehen. Es liegen noch nicht alle Genehmigungen vor. Erst unlängst sei ein Plan retourniert worden, da der Fluchtweg in der falschen Farbe eingezeichnet war.

Auf der Baustelle treffen wir auf weitere Teile der Gruppe, zwei Männer sind mit dem Verlegen des Bodens beschäftigt. Hier muss jeder anpacken, Handwerker zu beauftragen, könne man sich nicht leisten. Für die Einrichtung zeichnet bei allen Lokalen das Innsbrucker Architekturstudentenkollektiv Krater Fajan verantwortlich. „Der wirtschaftliche Erfolg stand bei der Gründung nicht im Mittelpunkt. Es ging darum, ein eigenes Projekt umzusetzen, anfangs sind wir davon ausgegangen, dass wir parallel einen anderen Job ausüben müssen“, so Steinkopff. Eine Motivation sei auch gewesen, den Studienort noch attraktiver zu machen und der Stadt etwas zurückzugeben. Von der Wirtschaftskammer und der Uni sei man gut unterstützt worden, auch von der Stadt. Nur die strengen Auflagen zur Nachtruhe machen den Betreibern zu schaffen. „Schon das Machete war ein Nichtraucherlokal. Nun rauchen die Leute eben draußen.“ Viele Anzeigen wegen Lärmbelästigung waren die Folge.

Stefan Scholze, Teamleiter des Gründerservices, der Wirtschaftskammer, betont, dass die Kammer eine Vielzahl von Initiativen mit der Uni starte, um Studenten die Selbstständigkeit schmackhaft zu machen. „Es ist toll, wenn auch junge Leute aus dem Ausland hier etwas aufziehen und bleiben.“