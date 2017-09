Landeck – Der traditionsreiche Sparmarkt im Stadtzentrum von Landeck bleibt nur noch bis Samstag, 16. September, geöffnet. Das hat Spar-Sprecherin Barbara Moser diese Woche bestätigt. Und: „Die Mitabeiter werden künftig an anderen Standorten beschäftigt.“

Weil teils abenteuerliche Gerüchte um das Vorhaben kursierten, erklärte der Verpächter des Betriebsgebäudes, Christoph Völk, am Donnerstag: „Es ist eine Entscheidung der Geschäftsleitung. Wir hätten den Filialbetrieb gerne weiterhin bei uns gehabt.“ Eigentlich hatte der Konzern am Standort Land­eck 2015 noch einen etwas anderen Plan: Auf dem Pendlerparkplatz sollte ein Lebensmittel- und Sportartikelmarkt mit 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche gebaut werden. Das Projekt ist wegen Grundstücksproblemen inzwischen auf Eis gelegt. Zudem war die Schließung des Marktes in der Malserstraße vorgesehen.

Bürgermeister Wolfgang Jörg bedauert die Entscheidung: „Dass der Markt geschlossen wird, ist sehr schade für die Kunden und für die Innenstadt. Spar hat das immer angekündigt, der Konzern war für uns immer ein fairer Verhandlungspartner. Was einen alternativen Standort in Landeck betrifft, bleiben wir im Gespräch.“ (hwe)