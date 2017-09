Wien, Kitzbühel – In der Sommersaison zog es die Österreicher vorwiegend in die europäischen Mittelmeerdestinationen, aber auch Urlaub in Österreich war sehr gefragt, zeigen Zahlen der größten österreichischen Reisebürokette Ruefa und der Kitzbühler Tourismus-Incominggesellschaft Eurotours. Auch im Winter geht der Trend zu den heimischen Bergen, ein Drittel plant jedoch eine Fernreise.

Ruefa verzeichnet in fast allen Fernreisedestinationen Zuwächse. Die Malediven belegen Platz eins bei den Buchungen für den Winter, das Umsatzplus bei Reisen auf die Inselgruppe im Indischen Ozean beträgt laut Ruefa bislang 42,9 Prozent, dahinter folgt Spanien – vor allem die Kanaren – vor Thailand.

Auffällig sei der Trend zum Frühbuchen, sagt Helga Freund, Eurotours-Chefin und Vorstand der Verkehrsbüro-Gruppe: „Die Österreicher haben 2017 so früh gebucht wie nie.“ Das Umsatzplus bei den Buchungen für den Winter im Vergleich zum Vorjahr betrage aktuell 19,3 Prozent. Das zeigt sich auch beim Urlaub in Tirol, wo das Plus für den Winter bei Eurotours bereits 14,4 Prozent betrage. Allein die Buchungen aus Österreich legten um 6,6 Prozent zu, bei den deutschen Gästen macht das Umsatzplus bereits 16,6 Prozent aus, Urlauber aus Holland legen um mehr als ein Viertel zu (26,5 Prozent).

In der heurigen Sommersaison haben erneut die europäischen Mittelmeer-Destinationen gewonnen. Griechenland (+31 Prozent beim Umsatz) hat Spanien (+6,4 Prozent) als beliebtestes Urlaubsziel der Österreicher heuer abgelöst. An der dritten Stelle liegt Italien. Nur die Türkei-Buchungen der Österreicher brachen weiter ein. Bereits im vergangenen Jahr schrumpften die Ruefa-Umsätze bei Türkei-Reisen um rund 60 Prozent, heuer gingen sie um weitere 36,8 Prozent zurück.

Weiter ganz hoch im Kurs standen Kreuzfahrten. Im heurigen Sommer verzeichnete Ruefa hier ein Plus von 18 Prozent. Auch hier zog es die heimischen Urlauber vor allem auf das Mittelmeer. „Viele Familien sehen es als gute Alternative zu den klassischen Mittelmeer-Pauschalreisen“, sagt Ruefa-Chef Walter Krahl.

Auch Tirol habe heuer im Sommer bei den Österreichern hoch im Kurs gestanden. „Tirol boomt bei den Österreichern selbst: Im Sommer verzeichneten wir ein Umsatzplus in Tirol von 22,7 Prozent“, sagt Freund.

Insgesamt habe die Ruefa „eine der besten Saisonen in der Geschichte“ hinter sich. Alleine die Sommerumsätze stiegen um 12 Prozent. Vor allem das erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Urlauber treibe das Geschäft mit Pauschalreisen an. Die Urlauber sorgen damit zunehmend für den Ernstfall vor und sichern sich bei ihrer Buchung auch gleich die Betreuung durch den Reiseveranstalter. (ecke)