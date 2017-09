Zell a. Z. – Gestern fiel der Startschuss für den Bau einer neuen Wohnanlage in Zell am Ziller. Die Neue Heimat Tirol (NHT) investiert rund 3,6 Mio. Euro in insgesamt 14 Eigentumswohnungen samt Tiefgarage.

„Es freut uns sehr, dass die NHT im von der Gemeinde ausgeschriebenen Bauträgerwettbewerb als Gewinner hervorging, und das Projekt nun in Zusammenarbeit mit der Gemeinde errichtet wird“, sagt NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner.

Das Gebäude besteht aus einer Tiefgarage, in der 19 Stellplätze sowie sämtliche Nebenräume untergebracht sind. Die 14 Wohnungen verteilen sich über die vier oberirdischen Ebenen. Ein Kinderspielplatz ist auch vorgesehen. Das gesamte Haus ist als Passivhaus geplant. Die Wohnanlage soll Ende 2018 fertig sein. (TT)