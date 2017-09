Von Alexander Paschinger

Imst – Erst war er etwas trocke­n, der Almsommer, im Juli und August kam zum Glück der Regen dazu, und letztlich standen die Tiere auf den Almen erst am letzten Wochenende einmal im Schnee – „und dann hat es am Montag wieder übers Joch hinaufgeregnet“, fasst der Obmann der Imster Bezirkslandwirtschaftskammer, der Tarrenzer Bürgermeister Rudolf Köll, zusammen. Und so zeigt er sich mit dem Almsommer ohne gröbere Vorkommnisse zufrieden.

Doch wenn man ihn auf die Entwicklung rund um die falsch angegebenen Almflächen, die vor zwei Jahren die Schlagzeilen beherrschten, anspricht, geht er in Saft: „Die Almflächen sind schon immer noch ein Problem.“ Und das habe er auch Landwirtschaftsminister Andrä Rupprecher bei dessen Imst-Besuch vor zwei Wochen gesagt: „Es ist einfach so, dass nach wie vor die Bewertung von Futterflächen auf dem Bildschirm, die Feststellung vor Ort und die vorhergehende Feststellung oft voneinander abweichen“, sagt Köll. Und das hänge wohl am meisten damit zusammen, „dass im Falle von Waldweiden die Unterschiede 40 bis 80 Prozent ausmachen“.

Insgesamt wird die Problematik augenscheinlich, wenn man die Almenlandschaft in Österreich ansieht: Von den 4000 österreichischen Almen befinden sich 2100 in Tirol; Imst hat 100, Landeck 104 und das Außerfern 50 bis 60 Almen. Und auch in Tirol gibt es große Unterschiede: „Im Unterland gibt es hauptsächlich Privatalmen. Da gehen die Alten oder Jungen im Sommer hinauf auf die Alm. Innsbruck westwärts haben wir aber Gemeinschaftsalmen mit gut 50 Auftreibern pro Alm“, so Köll, „und da muss auch das Personal finanziert werden.“ In Vorarlberg würde das Land die Lohnnebenkosten übernehmen – „das hätten wir auch gern“.

In Bezirk Landeck sei heuer bereits erstmalig ein interessantes Gegenmodell gestartet worden: Auf den 26 milchverarbeitenden Almen würde das Personal je zu einem Drittel von TVB, Gemeinde und Alm­interessentschaft bezahlt.