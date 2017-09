Von Eva-Maria Fankhauser

Fügen – Stockwerk um Stockwerk wachsen die neuen Stationen der Spieljochbahn in die Höhe. Der Bau ist seit April im vollen Gange und soll noch vor der Wintersaison fertig werden. Dem zufriedenen Lächeln der beiden Geschäftsführer Heinz Schultz und Sohn Maximilian bei der jüngsten Generalversammlung nach läuft alles nach Plan.

„Der Öffnungstermin ist am 20. Dezember“, sagte Heinz Schultz bei der Versammlung im Fügener Hof. Knapp 20 Gesellschafter bzw. Kommanditisten waren der Einladung gefolgt. Obwohl viele im Vorjahr ihre Anteile an die Schultz Gruppe abgetreten haben – die TT berichtete –, gibt es noch immer rund 60 Personen mit kleinen Anteilen. Die Schultz Gruppe hält knapp 97 %. Die Generalversammlung war also mehr eine Infoveranstaltung. Gegen einen Tagesordnungspunkt zu stimmen, hätte keinem der geladenen Teilhaber etwas genützt. Dennoch war das Interesse groß. Sogar eine Kommanditistin aus München war gekommen, um über die Entwicklungen am Spieljoch mehr zu erfahren.

Laut GF Maximilian Schultz sei die Eigenkapitalquote ohne die Finanzspritze der Schultz Gruppe deutlich im Minus. „Das würde bedeuten, die Firma wäre konkursreif. Ohne unsere Mittel wäre es eng geworden“, sagte er. Investiert wird am Spieljoch viel, manches mehr, manches weniger freiwillig. Die Erneuerung des Schleppliftes sei laut Heinz Schultz nicht geplant gewesen – musste aber sein. „Mit dem hätten wir nicht mehr fahren können“, sagte er. Zudem wird an einer Rodelbahn von der Berg- bis zur Mittelstation gearbeitet. „Ich möchte keine Konkurrenz zum Gogelhof errichten, unsere Rodelbahn ist nur untertags geöffnet. Es ist keine Beleuchtung geplant. Das ginge sich auch nicht mehr aus“, stellt Schultz klar. Auf einer Länge von 5,5 Kilometern müssen die Rodler zweimal die Piste überqueren.

In der Talstation wurde mit dem Estrich gestartet. Die Seilbahntechnik ist montiert. Das Dach folgt in Kürze. Bei der Mittelstation wird am Montag der Antrieb geliefert. „Bei der Bergstation sind wir leicht im Verzug. Wir schaffen aber alles“, versichert Schultz. Alles? Nicht ganz. Die Pizzeria im obersten Geschoß geht sich für diesen Winter nicht mehr aus. Das Bistro, Sonnendeck und Kindergarten werden fertig. Ab dem 18. September soll der Seilzug starten. Etwa zwei Wochen später ist der erste Probebetrieb geplant.

Beim Speicherteich sei man im Zeitplan. „Ab 1. Oktober rinnt das Wasser in den Teich. Dann haben wir ein Gesamtvolumen von 150.000 Litern“, sagt Schultz. So könne man das ganze Skigebiet zur selben Zeit beschneien. Noch vor einem Jahr klang das utopisch.

Auch „Pistenverbesserungen“ wurden gemacht. Vergrößert sei laut Schultz aber nichts geworden. Trotzdem gibt es eine zweite Piste im Bereich „Gäns“. Weiters ist ein Funpark neben dem Onkeljochlift geplant. Auf die Frage, ob dann die Rennstrecke wegfalle, antwortete Schultz: „Nein, die bleibt. Das hat nebeneinander Platz. Es wird alles familiengerecht gestaltet.“

Wermutstropfen ist der 3er-Sessel zum Onkeljoch. Kalt, langsam und uralt – er wird dem Spieljoch noch mindestens zwei Winter erhalten bleiben. „Die Bergstation am Onkeljoch wird auch der Angelpunkt für die 3S-Bahn und dieses Projekt wird demnächst eingereicht. Die letzten Zustimmungen erhalten wir diese Woche“, sagte der Seilbahnchef. Er rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren für die Peak-to-Peak-Gondel.

Neben den Skifahrern müssen sich auch die Biker gedulden. Der Bike-Trail bis ins Tal ist am Schreibtisch liegen geblieben. „Die Strecke bis zur Mittelstation wäre fertig. Aber das weiter zu planen, wäre sich einfach nicht mehr ausgegangen“, erklärt Schultz.

Spannend wird es für die Fügener beim Thema Straße. „Was keiner versteht, ist, dass es sich bei der Straße um eine Landesstraße handelt. Es gibt aber Interesse des Landes, den Knoten beim Kohlerhof aufzulösen“, erklärt Schultz. Laut BM Dominik Mainusch gebe es den Plan, die Straßenführung zu ändern und oberhalb des Fügenberger Gemeindehauses linksseitig neben den Häusern am Bahnparkplatz Richtung Fügenberg zu fahren und dort wieder in die Bestandsstraße zu münden, wo auch jetzt die Umleitung verläuft. „Das steht bald zur Verhandlung“, sagt Mainusch. In einer zweiten Ausbaustufe gebe es Pläne, die Straße gerade verlaufen zu lassen und erst oberhalb des Hotels Schiestl wieder in den Bestand zu führen.

Zum Schmunzeln brachte Schultz die Zuhörer mit einem pikanten Detail: Von seinen 97 % Bahnanteilen gingen kürzlich 4 % an Sohn Maximilian und 1,3 % an Neffe Lukas. „Bei über 95 % der Anteile fallen Abgaben an, die sinnlos wären. Da versorge ich lieber unsere Jugend statt das Finanzamt“, sagte er.