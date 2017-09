Kaunertal, Langtaufers – Das Behördenverfahren zur Skischaukel Kaunertal-Langtaufers zieht sich in die Länge. Im Frühjahr musste u. a. eine negative Stellungnahme des Südtiroler Umweltbeirates berücksichtigt werden – die TT berichtete. Zuletzt durfte der Projektwerber Oberländer Gletscherbahn AG eine „Nachbesserung“ beim Amt der Landesplanung in Bozen einreichen.

Laut Sepp Thöni, Tourismusreferent der Standortgemeinde Graun, soll die Landesregierung in Kürze über die Genehmigung entscheiden. Vor diesem Hintergrund haben die Mandatare des Grauner Gemeinderates, der die Skischaukel mehrheitlich befürwortet, einen dringenden Appell an LH Arno Kompatscher sowie an die Landesräte gerichtet. „Es geht nicht nur um die Umsetzung eines Seilbahnprojektes, es geht auch um die wirtschaftliche Zukunft unserer Gemeinde“, heißt es in dem Schreiben. „Es liegt auf der Hand, dass wir alles Notwendige tun wollen, um unsere wirtschaftliche Lebensader nachhaltig zu sichern.“ Die Gemeinde Graun zähle zu den strukturschwächsten Regionen Südtirols. Die Liftverbindung Kaunertal-Langtaufers würde Schneesicherheit auf Grund der Höhenlage bringen, womit die Auslastung der Beherbergungsbetriebe steigen würde. „Für die Umsetzung der Verbindung besteht eine historische Chance“, betonen die Mandatare. Im Sinne der Gemeinde ersuche man den Landeshauptmann und die Landesräte, das Projekt zu genehmigen. (hwe)