Von Denise Daum

Telfs – Strahlende Gesichter bei der ersten Bilanz-Pressekonferenz des Telfer Schwimmbads: Bürgermeister Christian Härting und Geschäftsführer Markus Huber freuen sich über den gelungenen Start. Mehr als 42.000 Besucher wagten seit der Eröffnung am 15. Juli den Sprung ins neue Bad. Zum Vergleich: In der letzten Sommersaison des alten Schwimmbads im Jahr 2013 verzeichnete man knapp 27.600 Eintritte an 142 Tagen. „Das zeigt, wie sehr die Telfer, aber auch die umliegenden Gemeinden das Bad herbeigesehnt haben“, sagt Härting. Natürlich habe einem auch der heiße Sommer in die Hände gespielt.

An manchen Tagen stieß das neue Schwimmbad ob des Ansturms sogar an seine Grenzen. Der stärkste Tag mit 1505 Besuchern hat gezeigt, dass damit die Kapazität voll ausgeschöpft ist – „mehr geht im Freibad nicht mehr, das ist auch für die Gäste nicht mehr fein“, erklärt Härting. Im Hallenbad ist bei 400 Gästen Schluss, in der Sauna bei 100, ergänzt Huber.

Rund 90 Prozent der Gäste sind Einheimische, 2600 kamen mit dem Freizeitticket, 1400 mit der Tirol Regio Card (bei beiden sind jeweils drei Eintritte pro Jahr inkludiert).

Der Besucher-Andrang hat auch Herausforderungen mit sich gebracht. So machte den Mitarbeitern beispielsweise das Kassasystem zu schaffen, es kam zu längeren Wartezeiten. Geschäftsführer Huber betont, dass man das nun im Griff habe und auch andere Kinderkrankheiten kuriert seien.

Nach der einwöchigen Revisionspause von 11. bis 17. September, die auch für eine Intensivreinigung genutzt wird, startet das Telfer Bad in die Wintersaison. Um sich von den Konkurrenten abzugrenzen, will Huber die Saunalandschaft als „Wellnessoase“ präsentieren. So werden in der Kräutersauna Klangschalenanwendungen angeboten, im Dampfbad ein komplettes Hautpflegeprogramm. Alles in allem sehen Huber und Härting sehr zuversichtlich der bevorstehenden Wintersaison entgegen.