Von Eva-Maria Fankhauser und Denise Daum

Tulfes — „Schlechter kann es nicht mehr werden", heißt es an den Stammtischen in Tulfes. Mit einem Minus von 300.000 Euro schlägt die letzte Wintersaison am Glungezer schwer zu Buche. Der Bau einer neuen 10er-Gondelbahn von Tulfes nach Halsmarter wurde vorerst gestoppt — die TT berichtete.

Denkbar schwierige Bedingungen für den neuen Geschäftsführer Walter Höllwarth. Der ehemalige Fügener Bürgermeister und Ex-Chef der Spieljochbahn ist seit 1. September neuer Geschäftsführer am Glungezer. Bislang hat diese Aufgabe der Tulfer Bürgermeister Martin Wegscheider übernommen. Ihm wurde die Dreifachbelastung als Unternehmer, Bahngeschäftsführer und Bürgermeister zu viel. Vor allem im Hinblick auf die geplante Millioneninvestition. Denn aufgeben will man den Glungezer — vorerst — nicht: Am Donnerstag soll ein neu ausgearbeitetes Gesamtprojekt, das den Bau einer Gondelbahn samt Beschneiungsanlage umfasst, in der Strategiegruppe besprochen werden. Die Rahmenbedingungen sind klar, erklärt Wegscheider: Das Investitionsvolumen darf 15 Millionen nicht überschreiten. „Kann dieses Kostenlimit nicht eingehalten werden, müssen wir es eh lassen und zusperren."

Für den Posten als Chef der Glungezerbahn gab es 14 Bewerbungen. Für Wegscheider war Walter Höllwarth der geeignetste Kandidat, da er als Bergbahnen-Chef Erfahrung hat. Höllwarth erklärt im Gespräch mit der TT, dass er sich auf die „interessante Aufgabe" freue. „Sie wissen nicht, wie es hier in Tulfes weitergeht. Man muss schauen, ob das neue Projekt finanzierbar ist. Wenn nicht, dann ist mein Job schnell wieder hinfällig", sagt Höllwarth. Einen Schnellschuss wolle er vermeiden, er müsse sich erst einleben. Seine Hauptaufgaben sieht er darin, die Steuerungsgruppe zu führen und die Verhandlungen zu übernehmen. „Heuer passiert außer der Planungsphase nichts mehr."

Es kann sogar sein, dass am Glungezer gar nichts mehr passiert. Denn die Frage, ob im Winter überhaupt aufgesperrt wird, sei „eine gute", wie Wegscheider sagt. „Wir haben schon im Sinn, den Betrieb aufzunehmen. Aber wenn es wieder so ein schlechter Winter wird wie vergangenes Jahr, müssen wir uns das gut überlegen." Beschneit werden kann am Glungezer bekanntlich nur punktuell. Kann die Wintersaison aufgrund der Schneesituation wieder erst nach den Weihnachtsferien gestartet werden, ist ein erneutes dickes Minus vorprogrammiert.

Die Vorfreude und Hoffnung im Ort, dass mit dem neuen Geschäftsführer etwas weitergeht, ist trotzdem groß. Obwohl Höllwarths frühere Bergbahnentätigkeit auch Anlass für Kritik bot. Musste er doch im Vorjahr nach turbulenten Verhandlungen und dem Verlust seines Bürgermeistersessels als Geschäftsführer der Spieljochbahn zurücktreten. Der neue Fügener Gemeinderat stand nicht mehr hinter ihm und auch die anderen Anteilhaber waren skeptisch. Der gelernte Frisörmeister musste nach acht Jahren den Posten an den Nagel hängen. Kurz vor der Pension kein leichter Schritt. In der vergangenen Wintersaison hat er bei der Gerloser Dorfbahn als „Mann für alles" gearbeitet, wie Bahnchef David Kammerlander bestätigt. Von einem Winter auf den anderen vom Geschäftsführer einer Bahn zum Parkplatzeinweiser degradiert zu werden, sieht Höllwarth im Nachhinein als „Abschaltphase". Nun wolle er aber motiviert durchstarten.