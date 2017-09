Von Denise Daum

Steinach a. Br. – Bergeralm-Skifahrer kennen den Hohen-Turm-Lift: Kalt, lang, windausgesetzt und ein bisschen klapprig – bei Schönwetter nicht so das Problem, aber im Hochwinter kann eine Fahrt auf diesem Zweierlift recht unangenehm werden. Genau aus diesem Grund rollt dieser Tage auch die Abrissbirne an. Seit Monaten wird bereits an einer Neuauflage des Hohen- Turm-Lifts (der Name bleibt gleich) gebaut.

Zwischen der Schirmbar und der Bergstation der Gondelbahn befindet sich die Talstation der neuen Kombibahn, an der sowohl Sechsersessellifte als auch Achtergondeln hängen. „Die neue Bahn bringt zum einen mehr Komfort durch Hauben und Sitzheizung, zum anderen eine große Erleichterung für Skilehrer mit Kinderkursen. Denn nun können alle gemeinsam in eine Gondel einsteigen“, erklärt Florian Raffl, Geschäftsführer der Bergeralm. Zudem kann die neue Bahn im Sommer auch von Rollstuhlfahrern genutzt werden.

Die neue Trasse führt rund 200 Höhenmeter weiter hinauf als die alte. Die Bergstation befindet sich lediglich 60 Meter unter dem Nösslachjoch, das damit quasi erschlossen wird. Die hinzukommende Pistenfläche sei überschaubar, erklärt Raffl. Neu ist eine Anschlusspiste an die bestehende Nösslachjoch-Abfahrt sowie ein Skiweg zur Hohen-Turm-Abfahrt. Mehr ist „derweil“ nicht geplant, sagt der Bergbahnenchef.

Sechs Millionen Euro werden in das Projekt investiert. Das Geschäft läuft gut – sowohl im Sommer als auch im Winter. Heuer wurde aufgrund der Bauarbeiten die Sommersaison früher als üblich beendet. Seit 9. September ist der Betrieb eingestellt. Raffl rechnet damit, dass am 25. November in die Wintersaison gestartet werden kann. „Das kommt natürlich darauf an, ob es kalt genug zum Beschneien ist.“ Auf natürlichen Schnee von oben verlässt sich schon lange kein Seilbahner mehr.