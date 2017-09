Mieming – Das Alpenresort Schwarz in Mieming ist als erster Tourismusbetrieb in Tirol mit dem Gütesiegel des Netzwerks „Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)“ ausgezeichnet worden.

„Gute Leute zu finden ist inzwischen für jede Branche ein­e Herausforderung“, meint Chefin Katharina Pirktl gegenüber der TT. Gerade deshalb lege man darauf Wert, die Mitarbeiter nicht nur auszubilden, sondern versuche ihnen auch die Möglichkeit zu geben, sich weiterzuentwickeln. 75 Prozent der 260 Mitarbeiter würden aus der Region stammen. Der „längstdienende“ Mitarbeiter gehört seit 38 Jahren zum Haus. Und 4,2 Jahre durchschnittliche „Verweildauer“ in einem Tourismusbetrieb sind hierzulande eher außergewöhnlich. Ein Grund dafür liegt in der Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten. „Wir versuchen, so weit es geht auf die individuellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiter einzugehen“, betont Pirktl.

„Die Gesundheit der Angestellten ist auch etwas Schönes für den Arbeitgeber“, betont Heinz Fuchsig, Arbeitsmediziner der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt. Gerade in der Gastronomie gebe es für die Angestellten teilweise schwierige Rahmenbedingungen. Im Alpenresort habe man deshalb bereits vor vier Jahren das Projekt „Betriebliche Gesundheitsförderung“ gestartet, an dessen Ausarbeitung alle Mitarbeiter partizipieren und dessen Maßnahmen mithilfe der Tiroler Gebietskrankenkassa (TGKK) Einzug in den Unternehmensalltag gefunden haben. Die Verbesserung von Motivation und Arbeitszufriedenheit geht einher mit wenige­r Krankenständen und einer geminderten Fluktuationsrate. „BGF wird ein immer größerer Erfolgsfaktor der Wettbewerbsfähigkeit eines Betriebes“, betont Lisa Stern von der TGKK.

150 Betriebe nehmen aktuell an der Betrieblichen Gesundheitsförderung teil, das Gütesiegel, haben dagegen erst 29 Unternehmen zuerkannt bekommen. (hu, ado)