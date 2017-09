Von Helmut Wenzel

Landeck – „Wir sind zufrieden bis sehr zufrieden.“ So wertet Hannes Reinalter, Experte für Almwirtschaft an der Bauernkammer Landeck, die jüngste Saison auf den 108 Sommerweiden im Bezirk. Die Bestoßung der Almen sei gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben, nur bei den Schafen gebe es einen leichten Rückgang. 1900 Milchkühe, 5000 Kälber, 5000 Schafe und 650 Pferde verbrachten den Sommer auf den saftigen Bergwiesen. An diesem Wochenende kehrt der Großteil der Tiere zurück ins Tal. Einige Hirten mussten die Almen aller- dings wegen des Schlechtwetters mit Schneefall eine Woche früher als geplant verlassen.

„Abgesehen von einem Hagelschlag im Fimbatal, der Weideflächen zerstört hat, sind uns keine gröberen Probleme bekannt“, schilderte Reinalter. Die Tiere hätten stets frisches saftiges Futter vorgefunden. „Mit der Menge und Qualität der Almmilch sind wir voll zufrieden.“

Den jüngsten Preisanstieg für Butter (bis zu 80 Prozent) bei den großen Handelsketten möchte die Landecker Kammer nicht kommentieren. „Wir möchten nur feststellen, dass Butter aus unserer Almmilch ein hochwertiges Qualitätsprodukt ist“, betonen die Kammerfunktionäre mit Obmann Elmar Monz. Man habe einen einheitlichen Preis von 12 Euro pro Kilo Almbutter festgelegt. „Der Preis ist in der Saison konstant geblieben. Weil die Nachfrage sehr hoch ist, gibt es derzeit nur noch geringe Mengen“, weiß Almexperte Reinalter.

Den Vorwurf, Almabtriebe würden zu einer kitschigen Touristenattraktion verkommen, weist Monz entschieden zurück: „Für den Bezirk Landeck kann ich sagen, dass der Almabtrieb ein Fest der Bauern und Hirten bleibt. Die Kühe kommen bei uns nur einmal ins Tal. Ich weiß schon: Anderswo werden dieselben geschmückten Tiere dreimal über die letzten paar hundert Meter getrieben.“

Er habe jedoch kein Problem, wenn das Traditionsfest touristisch genutzt wird. „Aber wir halten am alten Brauchtum fest. Der Kopfschmuck für den Milchstafel (Anm.: Kuh, die am meisten Milch gibt) und weitere Tiere wird auf den Almen gebastelt. Die Hirten sind oft tagelang damit beschäftigt.“ Plastik-Schmuck sei verpönt.