Landeck – „Es stellt sich die Frage, wann hören die Reglementierungen endlich auf. Was muss passieren, damit die Strafandrohungen ein Ende finden.“ So reagiert Toni Prantauer, Obmann der Wirtschaftskammer Landeck, auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die mit Mai 2018 in Kraft tritt. Für die Unternehmer bestehe leider Handlungsbedarf – weil mehr Aufwand und mehr Verantwortung gefordert wird und höhere Strafen drohen. Unternehmer ab 250 Mitarbeitern müssten „generell ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ führen. Für kleinere Betriebe gelte das nur unter bestimmten Voraussetzungen, „die recht schwammig verfasst sind“.

Die Kammer hat dazu einen Infoabend vorbereitet: Donnerstag, 28. September, 18 Uhr, Bezirksstelle Imst. Anmeldung Tel. 0590905/3410, landeck@wktirol.at. (TT, hwe)