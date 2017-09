Von Helmut Mittermayr

Außerfern – „Wir sind mit dem bisherigen Interesse sehr zufrieden“, zieht Dominik Friedle eine erste Zwischenbilanz zum laufenden Tiroler Lech Funding Contest. Wie berichtet, möchte Henrik Wentzler vom Berggut Gaicht nachhaltige Unternehmensideen im Außerfern und Allgäu auf den Weg bringen – mit kräftiger finanzieller oder ideeller Unterstützung. Nicht völlig unähnlich der erfolgreichen Castingshow „Die Höhle des Löwen“. Daher hat er in Kooperation mit dem kdg-campus einen Wettbewerb für neue Businessideen ausgeschrieben. Die Vorauswahl der eingereichten Ideen treffen Dominik Friedle (GF kdg medialog), Finn Wentzler und Sandra Bischof.

Die Bandbreite der bisher eingereichten Projekte reicht von der Modebranche über Tourismuskonzepte und Unternehmensberatung bis hin zu Werkzeug- und Maschinenbau. „Drei Einreichungen sind bereits durch und werden beim eigentlichen Hearing dabei sein“, weiß Friedle. Am 11. November am Berggut Gaicht müssen sich die Kandidaten dann Henrik Wentzler, kdg-Chef Michael Hosp, Wentzlers Tochter Friederike, Martin Entstrasser und Lilly Sophie Gerlach stellen.

Für alle Teilnehmer bestehe absolute Diskretion, weswegen er keine Namen nennen könne, bittet Friedle um Verständnis. Weitere fünf Projekte seien in der Schwebe, hier habe man um nähere Erläuterungen der Konzepte, also Nachbesserungen, gebeten. Und eine Handvoll werde wohl nicht zum Zug kommen. 13 der 15 Einreichungen kommen aus dem Bezirk Reutte, eine aus dem Allgäu und eine aus einem weiteren Tiroler Bezirk.

Bis 31. Oktober können noch Vorschläge eingereicht werden. Am Freitag, den 22. September, wird dazu am kdg-campus in Elbigenalp um 15 Uhr eine Infoveranstaltung abgehalten. Sie soll Ängste nehmen und Hemmschwellen abbauen helfen. Dort wird unter anderem die Vorgehensweise für Einreichungen genau erläutert. Friedle mit einem Aufruf, teilzunehmen oder sich zu melden: „Es geht nicht um die eine Megaidee. Auch kleine Einfälle sind genauso gerne gesehen.“ Deshalb soll sich jeder und jede trauen. Passieren könne nichts und Diskretion sei gewiss.

Nicht zwingend muss dabei Geld von Henrik Wentzler fließen. Die Hilfestellungen des begüterten Deutschen können so vielschichtig wie die Unternehmer sein. Sollte eine Idee die Jury überzeugt haben, reicht die Bandbreite von direkter finanzieller Beteiligung über mögliche niedrigstverzinste Darlehen bis hin zur Verfügungstellung von Ressourcen. Damit seien etwa Büroräumlichkeiten oder Hallen als „Hardware“ gemeint. Unter „Software“ könnte Hilfe bei Vertrieb, Netzwerken oder Kundenfindung fallen.