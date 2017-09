Von Claudia Funder

Lienz – Ein Auto kostet Geld – sowohl in der Anschaffung als auch in der Benützung und Erhaltung. Nicht immer steht das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzung in einer wirtschaftlichen Relation. Ein­e Lösung, um ein Fahrzeug effizienter auszulasten, ist das so genannte E-Carsharing, bei dem das Fahrzeug gemeinschaftlich genutzt wird. Handelt es sich dabei um ein Elektro-(E-)Auto, ist man zudem umweltfreundlich unterwegs.

Im Mai 2015 startete das Projekt E-Carsharing in Osttirol unter der Bezeichnung „FLUGS“ mit einem E-Auto am Stegergarten in Lienz. Im Juli des Folgejahres übernahm die Regionalenergie Osttirol die Trägerschaft vom Verein E-Tirol.

Mittlerweile sind vier E-Autos in Betrieb, mit Standorten in Lienz und Nikolsdorf. Das Interesse und die Buchungszahlen steigen. Die Nutzer legen mit den Fahrzeugen pro Monat bereits insgesamt zwischen 3000 und 4000 Kilometer zurück, betont Manfred Gaschnig, Geschäftsführer der Regionalenergie Osttirol: „Ziel ist eine bezirksweite Lösung.“

Schritt für Schritt wird das bestehende System nun erneut erweitert. In Kürze werden sechs weitere E-Cars losrollen: noch im September je ein Fahrzeug in Innervillgraten und Virgen, im Oktober drei im Defereggental (Hopfgarten, St. Veit und St. Jakob) sowie ein weiteres in Lienz.

Die einzelnen Nutzer sind Mitglied bei FLUGS und zahlen jährlich 120 Euro. Für die Benutzung fallen zusätzlich ein Entgelt pro Stunde und ein Betrag pro gefahrenem Kilo­meter an. Die Klientel reicht vom Führerscheinneuling bis zum Pensionisten. Angepeilt wird auch, ein System ohne Mitgliedschaft zu schaffen, etwa für Urlaubsgäste.

Im Rahmen eines Pilotprojekts, verrät Gaschnig, werde das E-Carsharing-Angebot in Osttirol übrigens mit dem Angebot des Verkehrsverbunds Tirol (VVT) verknüpft werden. „Daraus gewinnen wir wertvolle Erfahrungen für andere Tiroler Gebiete und andere Systeme“, erklärt VVT-Geschäftsführer Alexander Jug dazu und ergänzt: „Der öffentliche Verkehr entwickelt sich mit Fokus auf die Nachhaltigkeit weiter, diesem Weg dient die Integration von E-Car­sharing. Ziel ist es, bis zum Ende 2018 die Mobilitäts­angebote für unsere Kunden zusammenzuführen.“