Innsbruck – Am Freitag wurd­e in Innsbruck der neue Firmensitz der MND-Group in Tirol eingeweiht. Der Schwerpunkt des weltweit tätigen Unternehmens, das seine Firmenzentrale in Frankreich hat, liegt in den Bereichen Sicherheit, Outdoor und Freizeit­aktivitäten, Seilbahnen sowie Beschneiungsanlagen.

Die seit 2000 bestehend­e MND Group beschäftigt insgesamt 315 Mitarbeiter, 26 davon ziehen nun in die neue­n Räumlichkeiten in der Innsbrucker Rossau .

Mit rund 3000 Kunden in 49 Ländern und 76,43 Mio. Euro Umsatz, davon 66 Prozent im Export, will MND sich nach eigenem Bekunden als Nummer drei hinter den Branchengrößen Doppelmayr und Leitner etablieren. „Der neue Firmensitz bietet klare Standortvorteile und ermöglicht es uns, gezielt auf spezielle Produktsparten des Konzerns zu fokussieren“, erklärte Roderich Urschler, Geschäftsführer der MND Austria, bei der Einweihungsfeier. Und man sei auf einem guten Weg. So stehe seit Kurzem ein 106-Mio.-Euro Auftrag für eine kuppelbare Seilbahn in China in den Büchern.

Einen weiteren Zukunftsmarkt sieht MND im Seilbahnbau im urbanen, städtischen Raum. „Auch wir wollen in diesen Markt, und wir sind optimistisch, dass wir in zwei Jahren in Frankreich ein erstes solches Projekt umsetzen können“, erklärte Urschler gegenüber der TT. Die aus dem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen entstandene Gruppe erzielt in Tirol einen Jahresumsatz von 13,5 Mio. Euro. (hu)