Innsbruck – Die Gastronomiemesse Fafga feiert ihren 30. Geburtstag und öffnet am Montag zum 31. Mal ihre Pforten. Für WK-Präsident Jürgen Bodenseer beweist die hohe Zahl der Entscheidungsträger, die die Fafga besuchen, den Stellenwert der Messe. Dass der Tourismus auch die Innovationskraft in Tirol stärke, zeige auch, dass 120 von 390 Anbietern auf der Fafga aus Tirol kommen, meinte Bodenseer.

So sind laut einer Befragung 80 Prozent der Besucher Führungskräfte in ihrem Unternehmen. Mehr als zwei Drittel der 15.250 Besucher haben 2016 direkt auf der Messe investiert und 80 Prozent investieren entweder auf der Messe oder im Nachmessegeschäft. 40 Prozent der Besucher gaben sogar an, keine andere Branchenfachmesse mehr zu besuchen. Rund 60 Prozent der Besucher auf der Fafga kommen aus der Hotellerie bzw. Gastronomie. Aber auch der Lebensmittelhandel, Tourismusverbände, der Großhandel und die Industrie sind auf der Fafga vertreten. Tourismus-Obmann Franz Hörl betonte auf der Pressekonferenz am Freitag die Wertschöpfung des Tourismus für Tirol. So würde die Branche bis zu 800 Mio. Euro pro Jahr investieren. Und Hörl kritisierte einmal mehr die „übermäßigen Regulierungen“, mit denen sich die Branche herumschlagen müsse. (hu)