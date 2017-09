Innsbruck, Neustift i. St. – Die Temperaturen werden kühler, der Herbst ist da. Zeit, um die neue Saison zu starten. Die Schneefälle der vergangen Tage ermöglichten einen frühen Skisaisonstart am Stubaier Gletscher. Ab dem heutigen Tag dürfen sich Skifahrer und Snowboarder über frisch präparierte Pisten am Daunferner Gletscher freuen. Zum Saisonstart nehmen zusätzlich zur 3S Eisgratbahn auch die Gondelbahn Gamsgartenbahn, die 8er-Sesselbahn Rotadl sowie der Schlepplift Daunferner den Betrieb auf.

Nach einem langen und heißen Sommer ist am Sonntag im Tivoli sowie am Baggersee Rossau endgültig Badeschluss. Im Tivoli wurden rund 147.500 Badegäste, am Baggersee Rossau 115.300 Eintritte gezählt. Für 2018 gibt es einige Neuerungen. So sind am Baggersee die Errichtung eines Steges sowie eines kleinen Buffets geplant. Das Tivoli erhält eine Wärmepumpe. Damit kann das Erdgas durch eine umweltfreundliche Luft/Wasser-Wärmepumpe zur Heizung der Freibäder ersetzt werden. Das neue Restaurant/Bar deck47 ist ganzjährig geöffnet. Ab 24. November steht auch der Eislauf- und Eisstockplatz wieder zur Verfügung.

Ab sofort sind die Innsbrucker Hallenbäder Amraser Straße, Höttinger Au und Olympisches Dorf geöffnet. Während der Sommersperre im Bad in der Amraser Straße wurden Verbesserungsmaßnahmen in der Schwimmbadgarderobe gesetzt und „Kinderkrankheiten“ in der erweiterten Saunalandschaft beseitigt. Im Oktober 2017 erhalten alle Bäder ein modernes, möglichst ausfallsicheres Kassensystem. Über 800.000 Gäste nutzen jährlich das Bäderangebot der Innsbrucker Kommunmalbetriebe. Öffnungszeiten und Preise unter www.ikb.at/baeder. (TT)