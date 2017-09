St. Anton am Arlberg – Das Arlbergdorf habe das Glück, in einem Paradies zu leben, „und das ist uns oft nicht bewusst“, sagte TVB-Direktor Martin Ebster nach der Preisverleihung beim europäischen Wettbewerb für Blumenschmuck und Lebensqualität „Entente Florale“ in Slowenien (die TT berichtete). „Es ist schön, wenn das auch einmal von offizieller Seite bestätigt wird.“ St. Anton gewann Gold in der Kategorie „Dorf“ und wurde damit zum schönsten Blumendorf Europas gekürt.

Bürgermeister Helmut Mall hob hervor: „Hinter der Teilnahme an diesem Bewerb steckt viel Aufwand. Unserem motivierten Team kann ich nur danken.“ Die Auszeichnung in Gold sei keinesfalls selbstverständlich.

St. Anton am Arlberg trage einen großen Namen, ist international berühmt und habe eine lange Geschichte, hieß es aus den Reihen der Jury. „Der dörfliche Charakter wird mit viel Herzlichkeit gepflegt. Die Jury war begeistert, dass dies in einem so mondänen Skiort wie St. Anton möglich ist“, gratulierte Herbert Titz, Vizepräsident der „Entente Florale“. Die Bürger seien bestrebt, ihr weltberühmtes Skigebiet und ihren Lebensstil für künftige Generationen zu bewahren. (TT, hwe)