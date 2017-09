Von Harald Angerer

Kitzbühel – In den vergangenen Jahren konnte Kitzbühel regelmäßig Zuwächse bei den Nächtigungen verbuchen. Der heurige Sommer macht in der Statistik nun einen Knick nach unten. Vor allem der Juli weist ein Minus von 8,7 Prozent gegenüber dem Juli 2016 auf. Das sind immerhin 10.063 Nächtigungen weniger. Den stärksten Rückgang gibt es bei den Gästen aus Österreich. Hier verbucht Kitzbühel Tourismus 8073 Nächtigungen, das ist immerhin ein Minus von 28,5 Prozent.

„Das Minus bei den Österreichern könnten wir im August vollständig wieder aufholen“, sagt dazu Signe Reisch, Präsidentin Kitzbühel Tourismus. Es gebe im August bei den Österreichern ein Plus von 29 Prozent, diese Verschiebung sei auf den August-Termin des Tennis-Turniers zurückzuführen. Trotzdem räumt auch sie ein, dass das bisherige Sommerergebnis „nicht prickelnd“ sei, wie sie sagt.

In Anbetracht der starken Steigerungen in den Vorjahren müsse man dieses Minus von bisher 1,4 Prozent im Zeitraum von Mai bis Ende August relativieren. Zudem seien die Ergebnisse bei den Betrieben extrem unterschiedlich. Es gebe im heurigen Sommer Betriebe mit einem starken Plus, aber auch welche mit einem starken Minus. Zudem hätten Betriebe zugesperrt oder nicht geöffnet. Das würde sich laut Reisch auch auf die Statistik auswirken.

Kritischer sieht das bisherige Ergebnis Kitzbühel-Tourismus-Aufsichtsratsmitglied Sebastian Witzmann. „Dieses Minus holen wir beim Herbst nicht mehr auf“, ist er überzeugt. Er sieht vor allem ein Problem in der sinkenden Aufenthaltsdauer bei den österreichische­n Gästen. „Es fehlt uns in Kitzbühel einfach an urlaubsrelevanten Angeboten im Sommer“, ist Witzman­n überzeugt. Tirol hätte einen sehr guten Sommer gehabt, es sei deshalb bedenklich, dass Kitzbühel hier keinen Nutzen ziehen konnte.

Weniger dramatisch sieht Reisch die aktuelle Situation. Sie ist überzeugt, dass das Minus bis zum Saisonende mit 31. Oktober aufgeholt werden kann. Denn es stünden noch einige Veranstaltungen an, die sicher Nächtigungen bringen würden, ist Reisch überzeugt.