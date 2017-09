Von Hubert Daum

Silz – „Vor rund zehn Jahren gab es viele Zweifler, ob das Viehzuchtland Tirol erfolgreich in die Fleischproduktion gehen kann“, erinnert sich Wendelin Juen, Geschäftsführer der Agrarmarketing Tirol. Mittlerweile sei der „Tiroler Jahrling“ das erfolgreichste Qualitätsfleischprojekt.

Juen besuchte gestern mit Kollegen der Vieh Marketing und dem Vertriebspartner MPreis den Hof von Kammerdirektor Ferdinand Grüner in Silz. Der Grund der Dienstreise: Am „Grünerhof“ findet am Sonntag das 7. Tiroler Jahrlingsfest statt. Der erste Oberländer Kammerdirektor ist nämlich auch praktizierender Bauer mit zwölf Mutterkühen und zehn Jahrlingen, die der Tiroler Vieh Marketing geliefert werden. Grüner: „Das Fleisch vom Tiroler Jahrling wird besonders für seinen Geschmack, seine Konsistenz und seine perfekten Kocheigenschaften geschätzt.“

Insgesamt liefern rund 300 Tiroler Bauern nach exakt festgelegten Qualitätskriterien zwischen 1100 und 1200 acht bis zwölf Monate alte Jahrlinge jährlich an die Tiroler Vieh Marketing. Die wiederum kümmert sich als Schnittstelle zwischen Produzent und Handel um die Bündelung und die Organisation des Angebotes für den Handelspartner MPreis.

Für Ursula Grüner wird das Jahrlingsfest am Sonntag (ab 10 Uhr) „positiv stressig“. Sie schaukelt die Kulinarik, die im Vordergrund steht, mit ihren helfenden Freunden: „Die Besucher haben die Möglichkeit, an unserem Hof das hervorragende Fleisch in Form von Steak, Gulasch und Burger zu verkosten. Es gibt auch etwas Vegetarisches und einen kleinen Bauernmarkt.“