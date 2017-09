Innsbruck – Seit 30 Jahren findet die Fafga, die Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie, in Innsbruck statt. So gab es bei der Jubiläums-Eröffnung am Montag viel Lob für die „Macher“ und viele Rückblicke auf die Entwicklung dieser Fachmesse. So meinte WK-Präsident Jürgen Bodenseer, dass die Messe vor allem deswegen erfolgreich sie, weil sie Erfolgsrezepte ständig verbessert und sich ständig verändert habe. „Die Fafga hat sich in ihrer 30-jährigen Geschichte stetig mit innovativen Ideen weiterentwickelt, um so zu einem bedeutenden Fixpunkt im Tiroler Messewesen zu werden.“

„Pauschalverurteilung“

Allerdings nutzte Bodenseer seinen Auftritt auch für eine heftige Attacke auf vida-Chef Roman Hebenstreit. Dieser hatte in einem TT-Interview am Montag die Tourismusbranche kritisiert und unter anderem das von der Branche geforderte Arbeitszeitflexibilisierungs-Modell als Lohnraub bezeichnet. Bodenseer bezeichnete die Aussagen Hebenstreits als Pauschalverurteilung und meinte: „Das ist genau die Art von Interessenpolitik, von der die Bevölkerung die Schnauze gestrichen voll hat.“ Hebenstreit würde die gesamte Tourismusbranche schlecht reden. Auf solche Sozialpartner könne man getrost verzichten.

Ansonsten zeigte sich der WK-Präsident zufrieden mit der aktuellen Situation im Tourismus und hob die Investionsbereitschaft der Branche hervor.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller Frischauf (ÖVP) verwies in ihrer Rede auf die hohe regionale Wertschöpfung durch den Tourismus: „Es ist wichtig, dass unsere heimischen Hoteliers und Wirte ihr Angebot ständig adaptieren, auf dem aktuellsten Stand halten und entsprechend investieren.“

Zoller-Frischauf nutzte die Bühne auch um für ein Ja zur Olympia-Bewerbung Tirols werben: „Wir können das, wir haben das Know how und wir sollten das nicht versemmeln“.

„Tourismusland Nummer eins“

Auch Innsbrucks Tourismusstadtrat Franz Gruber warb für Olympia und erklärte, dass man die Fafga durchaus auch mehr für „die Leute“ öffnen könnte. Das würde gerade in Innsbruck sicher helfen mehr Bewusstsein zu schaffen, wie wichtig der Tourismus in Tirol sei.

Zudem betonte Gruber, dass die hervorragende Infrastruktur Tirols zu einem großen Teil aus touristischen Investitionen rekrutiere. Für Franz Hörl, Obmann der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft, finde die Fafga genau dort statt, „wo die besten sind“. Mit einem jährlichen Investitionsvolumen von rund 700 Millionen Euro würde die heimische Tourismusbranche untermauern, warum Tirol das Tourismusland Nummer eins in Österreich sei.

Insgesamt präsentieren auf der Fafga 390 Aussteller bis zum 21. September ihre Angebote und Neuheiten. Rund 60 Prozent der Besucher auf kommen aus der Hotellerie bzw. Gastronomie. Aber auch der Lebensmittelhandel, Tourismusverbände, der Großhandel und die Industrie sind auf der Fafga vertreten. (hu)