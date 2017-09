Von Harald Angerer

Hochfilzen – „Dass sich die Landtagsabgeordnete und Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider in unsere Gemeindeangelegenheiten einmischt, ist schon verwunderlich“, ärgert sich Konrad Walk, seines Zeichens Bürgermeister der Gemeinde Hochfilzen. In einer Pressekonferenz vergangene Woche zur Olympia-Bewerbung hatte Haselwanter-Schneider vor einem möglichen Olympischen Dorf in Hochfilzen gewarnt und dass in der Gemeinde kein dementsprechender Bedarf an Wohnungen herrsche. „Was ist da nachhaltig, wenn in Hochfilzen 200 Wohnungen gebaut werden“, warf Andrea Haselwanter-Schneider bei der Pressekonferenz auf – die TT berichtete. Das will nun Bürgermeister Walk nicht unkommentiert lassen.

Über ein Olympisches Dorf sei noch nicht gesprochen worden, aber wenn, dann würden Athleten auch in Hotels untergebracht. „Wir haben bei der Biathlon-WM im vergangenen Winter bewiesen, dass wir die Athleten und ihre Betreuer unterbringen können. Ich kann mich nicht erinnern, dass bei der WM einer auf der Straße gestanden wäre“, sagt Walk.

Und zudem gebe es sehr wohl einen Bedarf an Hotelbetten und Wohnungen in Hochfilzen, betont der Bürgermeister. Das würden aktuelle Projekte beweisen. So z. B. ein Hoteldorf mit 150 Betten. Die Vorarbeiten würden bereits laufen. „Es gibt dazu schon einen einstimmigen Beschluss im Gemeinderat“, schildert Walk weiter und er betont, dass die Planungen für dieses Projekt schon lange vor der Olympia-Bewerbung begonnen haben. Hochfilzen sei im touristischen Aufwind. Der Bürgermeister spricht von 50 Prozent Zuwachs bei den Nächtigungen von 2013 bis 2016 und die WM hätte noch einmal einen zusätzlichen Schub gebracht. Das Hoteldorfprojekt liege inzwischen schon beim Land Tirol zur Prüfung. „Die 200 Betten bräuchten wir ja schon jetzt und nicht erst, wenn es Olympische Spiele geben würde“, ärgert sich Walk.

Und auch am Wohnungssektor herrscht in Hochfilzen Bewegung. So ist ein Wohnbauprojekt in den Startlöchern. Geplant sind 36 neue Wohnungen, „davon sind schon jetzt drei fix vergeben und die Nachfrage ist groß“, schildert Walk. Es gebe also sehr wohl Bedarf für Wohnungen und Betten in Hochfilzen, ist der Bürgermeister überzeugt. „Wir lassen uns nicht von außen sagen, ob wir Bedarf haben. Das übersteigt die Kompetenz von Haselwanter-Schneider“, nimmt Walk Hochfilzen in Schutz.