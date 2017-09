Innsbruck – Karotten, die nach früher schmecken. Das und noch viel mehr versprechen die Initiatoren und Landwirte der Bauernkiste. Vor mittlerweile 20 Jahren ins Leben gerufen, beliefern eine Gruppe von Tiroler Bauern, eine Fischzucht und einige Kleinsennereien regelmäßig private Haushalte mit saisonalen Lebensmitteln aus eigener Produktion. Mittlerweile umfasst die Palette nicht nur Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fleisch, Wurst oder Fisch, sondern reicht hin bis zu Wein, Nudeln, Schokolade und Seife.

Am kommenden Samstag feiert die Bauernkiste offiziell ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einer Feier um 14 Uhr am „Surerhof“ der Familie Norz in der Langgasse 2 in Thaur. Offiziell vorgestellt wird bei der Gelegenheit auch das neue Bauernkisten-Buch. Von 15 bis 18 Uhr findet schließlich der „Lange Nachmittag der Bauernkiste“ in Thaur statt. Besichtigt werden können dabei die Betriebe der Familie Norz, der Familie Puelacher (Dörferstr. 33), der Familie Plank (Solegasse 8) und der Weideplatz der Schafe der Familie Schaur am Pfuner Bichl. Um Anmeldung unter info@bauernkiste.at oder 05238/88188 wird gebeten. (TT)