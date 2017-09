Fulpmes – In vielen Skigebieten herrscht aktuell Hochsaison – Bau-Hochsaison. So auch in der Fulpmer Schlick 2000. Dort wird aktuell der Kreuzjochschlepplift gegen einen Vierersessellift ausgetauscht. Wie berichtet, hatten die Elferbahnen in Neustift ursprünglich den alten Panoramalift vom Patscherkofel gekauft. Aufgrund interner Differenzen und Unstimmigkeiten über das Neubauprojekt musste der Lift aber weiterverkauft werden – eine Gelegenheit, bei der Schlick-Chef Martin Pittl zuschlug.

Mit einer Förderkapazität von 2000 Personen pro Stunde bringt ab der kommenden Wintersaison also der Vierersessellift Wintersportler von der Talstation auf 1913 Metern bis zur Bergstation auf 2112 Metern und somit zurück zur Gondelbahn-Bergstation Kreuzjoch. Die Bahnlänge ist mit 577 Metern deutlich kürzer als der ehemalige Panoramalift am Patscherkofel, die Originallänge liegt bei rund 1,2 Kilometern. Dafür wurde die Förderkapazität erhöht.

Zudem werden zwei neue Pisten geschaffen – die schwarze Panoramaschuss- sowie die rote „Hohes Laub“-Abfahrt mit 600 beziehungsweise 800 Metern Länge. Nachdem auf Naturschnee kein Verlass mehr ist, hat die Schlick in den Ausbau der Beschneiung investiert, auf drei Pisten ist die Beschneiung neu, auf einer Piste wurde sie erweitert.

Insgesamt wurden 4,8 Millionen Euro in die Hand genommen. Gebaut wird seit August, zum Beginn der Wintersaison im Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. (TT, dd)