Von Helmut Wenzel

Galtür – Es geht nicht um sportliche, sondern um kulinarische Höchstleistungen: Die 23. Galtürer Almkäse-Olmpiade am Samstag, 30. September, wird zeigen, wer den besten Almkäse hat.

Doch der olympische Gedanke „Dabeisein ist alles“ zählt bei den Sennern nur bedingt. „Sie treten an, um eine Sennerharfe zu erobern. Möglichst in Gold, eh klar“, weiß Maria Mattle, Obfrau der Landjugend Galtür, die sich seit Monaten in Teamarbeit mit den aufwändigen Vorbereitungen beschäftigt. „Bisher sind 144 Almen mit insgesamt 340 Produkten angemeldet“, schilderte sie am Donnerstag. Langsam stoße man an Kapazitätsgrenzen im Sport- und Kulturzentrum. „Pro Alm dürfen daher maximal sieben Produkte zur Bewertung eingereicht werden.“ Die meisten Senner würden ein oder zwei Sorten einreichen. Einige würden allerdings bis zu zehn Kostproben vorlegen.

Dabei hängen die Trauben hoch: Nur etwa jedes zehnte Produkt erreicht die Punktezahl, die für eine Sennerharfe in Gold nötig ist. Die Jury-Vorsitzenden Frieda Eliskases-Lechner und Klaus Dillinger von der Bundeslehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Rotholz erläutern: „Die Bewertung ist eine heikle und verantwortungsvolle Aufgabe, die einiges an Fachwissen voraussetzt. Man muss jedem Käsetyp gerecht werden. In der Jury sind Produzenten ebenso vertreten wie Sommeliers oder Marketing-Leute.“ Mehr als zwei Drittel aller Produkte verfehlen die Punktezahl für eine Harfe in Gold, Silber oder Bronze. „Die Jury muss gegenüber den Sennern begründen, warum keine Auszeichnung möglich war.“

Zwei Trends der vergangenen Jahre finden heuer ihre Fortsetzung in Galtür: Die junge Generation der Senner wird verstärkt vertreten sein. „Und die Produktvielfalt wird größer“, weiß Maria Mattle. „Es gibt viele experimentierfreudige Produzenten. Daher haben wir einige neue Sorten mit interessanten Gewürz- und Kräutermischungen.“ Auch Sauermilchkäse und neuer Ziegenkäse zählen zu den innovativen Produkten. Die Klassiker Schnitt-, Hart- und Bergkäse würden trotzdem überwiegen.

Wie in den vergangenen Jahren werden abermals mehr als 2000 Besucher erwartet. Bei den Verkaufsständen gibt es reichlich Gelegenheit zum Verkosten. Infos im Internet: www.galtuer.com.