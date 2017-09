Von Ulrike Müller

Lermoos, Ehrwald – Der Herbst ist da. Auch wenn das Sommerresümee einzelner Hütten- und Almwirte im Ehrwalder Becken unterschiedlich ausfällt, so haben sie doch eines gemeinsam: Sie alle hoffen auf einen goldenen Herbst.

„Im Moment hat es vier Grad und es schneit. Aber das kann im September immer wieder mal vorkommen. An solchen Tagen ist es sehr ruhig auf der Hütte“, meint Bettina Blaßl von der Wolfratshauser Hütte in Lermoos im Gespräch mit der TT. Mit der Sommersaison ist sie zufrieden: „Es war besser als in den letzten Jahren. Winterstammgäste kommen jetzt auch im Sommer und viele erzählen uns auch, dass sie sich auch aufgrund der weltpolitischen Situation gerne für einen Tirol-Urlaub entschieden haben. Sie fühlen sich in Österreich sicher. Es tummeln sich mehr junge Leute auf den Bergen und auch der E-Bike-Boom ist deutlich spürbar.“

Das kann auch Sabine Ostler von der Gamsalm bestätigen. „Der Besuch der Radlfahrer hat deutlich zugenommen. Die E-Bikes erleichtern eben das Treten auf die Berge und so freuen wir uns über neue Gäste mittleren Alters, die bei uns ihre Akkus aufladen können. Mir fällt überhaupt auf, dass die Klientel heuer eine andere war und weniger konsumiert wurde. Es waren diesen Sommer zum Beispiel weniger Familien mit Kindern bei uns als die Jahre zuvor.“ Der Almsommer habe heuer erst spät begonnen und es habe auch lange gedauert, bis die Saison in Schwung gekommen sei, so Ostler in einer ersten Zwischenbilanz. Auch die Auslastung sei heuer nicht so gut wie im Jahr zuvor gewesen, was Ostler aber auf die Bautätigkeiten zurückführt: „Die Hütte wird derzeit vergrößert und teilweise war es durch Lärm und Baufahrzeuge nicht ganz so idyllisch, wie es normalerweise auf der Gamsalm ist.“ Die gröbsten Arbeiten seien jedoch jetzt erledigt.

Martin Reich von der Hochfeldernalm in Ehrwald ist zufrieden mit der heurigen Sommersaison, schränkt aber ein: „Die Wetterkapriolen haben uns schon sehr zu schaffen gemacht.“ Die schwülen Tage im Juni und Juli und die heftigen Gewitter seien mit viel Aufregung verbunden gewesen. Reich: „Die Kühe ziehen immer aufwärts, wenn ein Unwetter kommt, laufen sie in alle Richtungen und als Hirt suchst du dann oft stundenlang, bis du sie alle wieder herunten bei der Alm hast.“

Der viel zu früh gefallene Schnee bescherte der Hochfeldernalm jetzt leichte Umsatzeinbußen. Reich: „Unsere Schlafplätze sind an den Wochenenden zwar gut gebucht, unter der Woche könnte es aber besser sein. Doch wir hoffen auf einen goldenen Herbst und noch viele sonnige Tage.“

Alle Hände voll zu tun hatte – unabhängig vom Wetter – Hirt Fredi Somweber: „Ich habe heuer auf der Ehrwalder Alm 170 Stück Vieh, Kühe und Pferde und 150 Schafe betreut. Das sind schon anstrengende Tage.“