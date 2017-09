Von Catharina Oblasser

Lienz – Mit Ende 2017 läuft die Amtsperiode der Führungsspitze des TVB Osttirol aus. Es muss also Neuwahlen für Aufsichtsrat und Vorstand geben. Doch bis dato hat TVB-Obmann Franz Theurl noch keinen Termin fixiert. Das ärgert VP-Landtagsabgeordneten Hermann Kuenz, seines Zeichens stellvertretender Aufsichtsratspräsident und Vertreter des „Team Osttirol“, das im TVB-Aufsichtsrat die Oppositionsrolle einnimmt.

„Es ist höchste Zeit, das endlich zu klären“, sagt Kuenz. „Schließlich müssen die Wahlberechtigten wissen, woran sie sind. Und die wahlwerbenden Gruppen müssen Fristen einhalten, etwa beim Einreichen des Wahlvorschlags.“ Das Team Osttirol wird bei den Neuwahlen wieder kandidieren, so wie 2012, als die Team-Vertreter die „Bezirksliste“ unter der Führung von Franz Theurl herausgefordert hatten.

Ebenfalls der Wahl stellen wird sich Thomas Winkler, Gastwirt und Obmann der Jungen Wirtschaft Osttirol. Auch er will wissen, was Sache ist. „Ich fordere den frühestmöglichen Termin für die Wahl“, sagt er. Sobald das Datum feststeht, will er Namen und Mitglieder seiner Liste präsentieren. Eines ist für Kuenz und Winkler aber klar: Ein Termin wie 2012, nämlich wenige Tage vor Weihnachten, ist inakzeptabel.

Auch das Land soll TVB-Obmann Theurl schon mehrfach dazu gedrängt haben, einen Wahltermin festzulegen. Gegenüber der TT hatte Theurl zuletzt von Ende November gesprochen. Dem Land teilte er mit, dass kommende Woche die Entscheidung fallen werde.