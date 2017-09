Innsbruck, Wien – Einen minimalen Dämpfer bekam der Tiroler Tourismus im nächtigungsstärksten Sommermonat August ab: Die Ankünfte stiegen zwar um 1,2 Prozent auf gut 1,44 Millionen, die Nächtigungen gingen wegen der kürzeren Aufenthaltsdauer aber leicht um 0,5 Prozent auf gut 6,11 Millionen zurück. Nach zwei Dritteln der Sommersaison (diese läuft von Anfang Mai bis Ende Oktober) verzeichnet Tirols Tourismus aber ein Plus bei den Ankünften um 4,3 Prozent auf fast 4,28 Millionen und bei den Nächtigungen ein Plus von 2,4 Prozent auf fast 15,8 Millionen – um bisher 370.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Die letzte Sommersaison hatte Tirol dann insgesamt 20,77 Millionen Nächtigungen beschert.

Unterdessen gibt es weiter Diskussionen über die Höhe der im Zuge der Steuerreform von 10 auf 13 Prozent erhöhte Mehrwertsteuer auf Nächtigungen. Wie berichtet, haben SPÖ und ÖVP einen entsprechenden FPÖ-Antrag im Parlament auf eine Senkung der Steuer abgelehnt, was vor allem heftige Kritik der Blauen an der ÖVP ausgelöst hatte. Er stehe zu seinem gegebenen Wort, dass man die SPÖ bis zur Wahl nicht überstimmen werde, sagte VP-Chef Sebastian Kurz gegenüber der TT. So er Bundeskanzler werde, „wird die Rücknahme der Mehrwertsteuererhöhung bei Übernachtungen von 13 auf 10 Prozent eine meiner ersten Maßnahmen in einer neuen Bundesregierung sein“. Für den Tourismus brauche es insgesamt ein Paket, das weniger bürokratische Hürden und weniger Belastungen bringe. „Wofür ich jedoch nicht stehe, sind teure Wahlkampfzuckerln in den letzten Parlamentssitzungen, wo ohne Gegenfinanzierungsmaßnahmen und ausreichende Begutachtungszeit überstürzte Beschlüsse auf Kosten der Steuerzahler getätigt werden“, so Kurz.

Tirols LH Günther Platter (ÖVP) machte die Senkung der Mehrwertsteuer für Übernachtungen sogar zu seiner persönlichen Koalitionsbedingung. „Wenn diese nicht im nächsten Regierungsprogramm stehen sollte, werde ich eine solche Bundesregierung nicht unterstützen.“ Zudem forderte Platter eine Senkung der Abschreibungsdauer von Gebäuden sowie von Wellness- und Freizeitinfrastruktur.

Unterdessen kracht es unter Tirols Sozialpartnern weiter. „Die Gewerkschaft hat das getan, was sie am besten kann: die Tourismusbranche pauschal mieszumachen“, kritisiert Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer. Alle Branchen in Europa hätten einen Fachkräftemangel, völlig daneben sei die ständige Kritik an den Arbeitszeiten. Gäste seien eben auch am Abend und am Wochenende da. ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth „fehlt wohl der Mut zur Veränderung“.

Die gestern zu Ende gegangene Tourismus-Fachmesse Fafga in Innsbruck bilanziert indes mit insgesamt 15.450 Fachbesuchern. Congress- und Messedirektor Christian Mayerhofer präsentierte eine Umfrage, wonach die Besucher sehr zufrieden waren und gut zwei Drittel direkt auf der Messe investiert haben – noch deutlich mehr als zuletzt. (va)