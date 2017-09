St. Johann i. T. – Vor zehn Jahren wurde der Verein KitzAgrar gegründet. Bei der Versammlung am Donnerstagabend in der Landwirtschaftsschule Weitau gab Bundesminister Andrä Rupprechter einen Ausblick auf die Herausforderungen in der Landwirtschaft, die in den nächsten Jahren anstehen.

Die von mehreren Landwirten getätigte gemeinsame Anschaffung einer Kettensäge führte damals zur Vereinsgründung. KitzAgrar ist ein Verein, der sowohl gemeinnützig als auch gewerblich tätig ist. „Bei uns liegt alles offen und es ist alles einsehbar und transparent“, sagte Obmann Josef Hechenberger aus Jochberg.

Damals stellte man die Vereinsgründung mit der Gründung einer Selbsthilfegruppe gleich, weil es vor allem darum geht, Tierzucht und Futtermittel ohne Zwischenhandel den Bauern zur Verfügung stellen zu können. Heute werden 750.000 Euro selbst verrechnet, der vierfache Umsatz wird an Unternehmen vermittelt.

700 Mitglieder, vor allem aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel, aber auch von weiter entfernt, haben die Vorteile von KitzAgrar bereits erkannt. „Wir haben eine ganz schlanke Struktur, so werden die Rechnungen per E-Mail verschickt und es wird mit Bankeinzug gearbeitet“, erklärt der Obmann. Für die Funktionäre gibt es lediglich eine Aufwandsentschädigung. 90 Prozent der Mitglieder sind Landwirte, der Rest sind Kommunen, Tourismusverbände und auch Private.

Besonders viele Besucher waren am Donnerstagabend zugegen, weil Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter eine Rede über die Herausforderungen auf den Agrarmärkten und den Masterplan für den ländlichen Raum hielt. Er nahm auch die Teuerung der Butter auf. „Bei vielen Herstellern wird das Palmfett nun durch Butter ersetzt, deshalb steigt die Nachfrage“, so der Minister. Eine riesige Herausforderung sei das Russlandembargo vor drei Jahren gewesen.

Als Bauern-Schikanierungsverein bezeichnete ein Landwirt die AMA. Dies ist die Zahlstelle, über welche sämtliche landwirtschaftlichen Förderungen der EU abgewickelt werden. Rupprechter konnte dieser Aussage nicht zustimmen. Der Minister gab allerdings zu, dass die Kontrolldichte sehr hoch ist. (be)