Von Helmut Wenzel

Landeck – Das Geschenk zum 17. Geburtstag könnte nicht schöner sein: Vorigen Freitag, exakt 17 Jahre nach Eröffnung der ersten Baustufe, konnten die Gesellschafter und Mieter des Landecker Innovationszentrums LanTech den kürzlich fertig gestellten Erweiterungsbau (LanTech II) feiern. Die Büro- und Geschäftsfläche hat sich damit beinahe verdoppelt – auf insgesamt 3730 Quadratmeter. Im Moment finden sich 25 Unternehmen mit insgesamt 140 ganzjährigen Arbeitsplätzen unter einem Dach, wie Geschäftsführer Siegfried Gohm schilderte.

Auch wenn sich die Zielsetzungen seit dem Start von LanTech I etwas geändert haben, versteht sich das Innovationszentrum weiterhin als regionaler Impulsgeber, hob Gohm hervor. „Die ursprüngliche Idee, ein Anwenderzentrum für Alpintechnologie zu etablieren, konnte nur in Ansätzen umgesetzt werden“, räumte der Geschäftsführer ein. Dennoch sei das Haus mit mehreren Projekten erfolgreich gewesen. Etwa mit dem Pilotprojekt „Fibre to the Home“. Dieses habe den Anstoß zum tirolweiten Breitbandausbau gegeben, das Land habe 100 Mio. Euro an Fördermitteln beigesteuert.

Auf drei Unternehmen könne das Haus besonders stolz sein. „Sie sind europaweit, ja sogar weltweit tätig“, so Gohm. Die Firma „e.matric“ mit Geschäftsführer Rainer Haag etwa programmiert und installiert von Landeck aus u. a. die Steuerung einer großen Lackieranlage der Automobilindustrie. Die „General Solutions“ mit Geschäftsführer Walter Steiner entwickelte u. a. Katastrophen-Software, zum Beispiel für die Aufarbeitung des Germanwings-Absturzes im März 2015. Und „Asteas Technologies“ (Andreas Eckhart und Anton Strobl) ist der Hersteller einer preisgekrönten Internet-Hotspot-Lösung.

Während Gohm seinen Rückzug mit dem Geschäftsjahr 2017 ankündigte, zeigt sich der Imster Bauunternehmer Stefan Krismer (Wohnbau West), der als 50-Prozent-Gesellschafter in die LanTech-GmbH eingestiegen ist, voller Tatendrang: „Ich habe in diesem Haus ein sehr gutes Fundament und viele Ideen gesehen, auf die man aufbauen kann.“ Ein Erfolgsgeheimnis des Innovationszentrums liege in den engagierten Firmen im Haus und in der vernetzten Kommunikation. „Ich bin auch froh, dass wir das Parkplatzproblem mit 66 neuen Stellplätzen in der Tiefgarage entschärfen konnten.“ Übrigens gibt es noch Platz für innovative Unternehmen – zum Mietpreis von 9 Euro pro Quadratmeter.