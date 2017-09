Von Denise Daum

Neustift – Das Spezielle am Elfer betonen und authentisch bleiben – das will der neue Geschäftsführer der Elferbahnen in Neustift. Peter Danzl aus Mieders folgt mit 1. Oktober Stefan Klammer nach, der nach knapp zweieinhalb Jahren auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlässt. Danzl ist gelernter Bankkaufmann und arbeitete von 1995 bis 2005 zunächst als stellvertretender Geschäftsführer, dann als Betriebsleiter bei den Serlesbahnen Mieders. In seine Amtszeit fällt der Bau der Achtergondelbahn sowie der Sommerrodelbahn. Zuletzt war der 46-Jährige gemeinsam mit einem Partner als Unternehmensberater für touristische Infrastruktur selbstständig tätig. Aus der Firma stieg er vor Kurzem aus, um neue Wege zu gehen, wie der fünffache Familienvater sagt.

Der Aufsichtsrat will indes an dem von Stefan Klammer ausgearbeiteten vierstufigen „Masterplan“ festhalten. Der erste Teil – eine neue Beschneiungsanlage für die Rodelbahn – ist umgesetzt worden. Doch bereits bei der zweiten Stufe haperte es. Wie berichtet, haben die Elferbahnen den ehemaligen Panoramalift vom Patscherkofel gekauft, um den alten Schlepper auf die Elferhütte zu ersetzen und die Rodelbahn nach oben zu verlegen und zu erweitern. Der Vierersessellift musste jedoch aufgrund der zögerlichen Haltung des Tourismusverbands Stubai – der gemeinsam mit der Gemeide Neustift rund 70 Prozent der Anteile an den Elferbahnen hält – wieder verkauft werden. Der TVB war letztlich nicht bereit, seinen Drittelanteil von 600.000 Euro bei insgesamt 1,8 Millionen Euro Projektkosten zu übernehmen. Trotzdem: Für den Aufsichtsrat ist der Bau eines neuen Sessellifts von der ehemaligen Mittelstation auf die Elferhütte und die damit verknüpfte Erweiterung der Rodelbahn der richtige Weg in die Zukunft. Das bestätigt auch Aufsichtsratsvorsitzender Erich Hofer auf Nachfrage der TT. Wenngleich Hofer betont, dass auch die Ideen des neuen Geschäftsführers ihren Raum bekommen müssen.

Peter Danzl weiß noch nichts von seinem Glück. Er hat von dem Masterplan seines Vorgängers bislang nichts Genaues gehört. Er erklärt aber, dass er dem Tourismusverband und der Gemeinde als Mehrheitseigentümer verpflichtet sei. „Wenn die Verantwortlichen das Liftbauprojekt wünschen, werde ich natürlich in diese Richtung arbeiten.“ Die Kompetenz, ein derartiges Vorhaben abzuwickeln, habe er jedenfalls. „Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen“, sagt Danzl.