Lans – Gleich an zwei Fronten sind derzeit die Eigentümer der 2011 in Lans eröffneten Rehabilitationsstätte „Sonnenpark“ mit Ungemach konfrontiert. Schließlich läuft vor dem Landesverwaltungsgericht ein Verfahren über die Kommunalsteuerpflicht. Die Gemeinde Lans geht davon aus, dass die Pro Mente Reha 335.000 Euro an Kommunalsteuer nachzahlen müsste. Obwohl das Land ein Ambulatorium als private Krankenanstalt genehmigt hatte, wird ein „Ambulatorium mit Hotel“ betrieben. Dadurch gehe die Gemeinnützigkeit verloren, argumentiert die Gemeinde Lans. Im November findet vor dem Landesverwaltungs- gericht die Verhandlung statt.

Dass ab 1. November der Kollektivvertrag (KV) für neu eintretende Mitarbeiter in den von Pro Mente in Österreich betriebenen psychosozialen Reha-Zentren geändert wird, sorgt gleichermaßen für Unmut. Denn sie sollen nicht mehr nach dem KV Sozialwirtschaft Österreich für Sozial- und Gesundheitsunternehmen entlohnt werden. Für sie gilt künftig der KV für private Kur- und Rehaanstalten. „Es geht nicht nur um schlechtere Bezahlung und mehr Arbeitsstunden, sondern auch um eine Abwertung der Leistungen, die unsere KollegInnen tagtäglich im psychosozialen Bereich erbringen. Dagegen wehren wir uns ganz entschieden“, betont Julia Rass. Sie ist Betriebsratsvorsitzende im Sonnenpark Lans und zugleich Zentralbetriebsratsvorsitzende der Pro Mente Reha. Am Mittwoch gibt es in der Zentrale in Oberösterreich einen Protest der Mitarbeiter.

Dass die Gehälter gekappt werden, hängt auch damit zusammen, dass die Konstruktion „Ambulanz mit Reha“ bei neuen Einrichtungen von der Pensionsversicherungsanstalt nicht mehr akzeptiert wird. Auch in Lans ist eine Erweiterung um 40 Betten geplant, sie müssen als Sonderkrankenanstalt definiert werden. Dass dafür ein anderer Kollektivvertrag gelten soll, sieht die Betriebsratsvorsitzende nicht ein. Sie befürchtet, dass in Zukunft auch in die Altverträge eingegriffen werden könnte.

Bei Genehmigung einer Sonderkrankenanstalt würde die Abgabenpflicht jedenfalls entfallen. (pn)