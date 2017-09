Telfs – Volles Haus beim bereits 14. Wirtschaftsdialog der acht Tiroler Sparkassen: Etwa 550 Unternehmer, großteils Chefs und Führungskräfte von Klein- und Mittelunternehmen (KMU), aus ganz Tirol kamen gestern in die zur Veranstaltungs-Location umgestaltete Pistengeräte-Werkshalle bei Leitner/Prinoth in Telfs.

Die Wirtschaft stehe vor einer Revolution bei Digitalisierung und Innovation, aber „so langsam wie jetzt wird der Wandel nie mehr sein“, hieß es. Uni-Professor Kurt Matzler sagte, das Wort des Jahres in der Wirtschaftswelt sei „Disruption, also schöpferische Zerstörung“. Es brauche auch bei etablierten Unternehmen mehr vom Geist von Start-ups. 500 bis 1000 Start-ups vor allem im Digitalbereich würden jährlich in Österreich gegründet, das sei vor allem im Vergleich zu den USA noch relativ wenig. Auch wenn viele der Start-ups scheitern würden, etliche hätten Erfolg und würden ganze Branchen revolutionieren: „Start-ups denken groß. Sie planen nicht lange, sondern agieren und experimentieren. Sie gehen Risiko ein und lernen aus Fehlern.“ Bestehende Firmen seien oft Tanker, die dazu am besten Schnellboote mit Start-up-Kultur ins Rennen schicken sollten.

Für Leitner-Chef Anton Seeber müssten Firmen „die Segel immer neu setzen und Bestehendes in Frage stellen“. Es brauche den Mut eines Christoph Kolumbus, der einst seine Mannschaft motiviert habe, ins Ungewisse aufzubrechen, und mit Amerika eine neue Welt entdeckt hat.

Der frühere Chefredakteur der Bild, Kai Diekmann, der Europas größte Zeitung ganz stark ins Digitalgeschäft weiterentwickelt hat, hatte sich Impulse aus Silicon Valley geholt, wo innerhalb von nur 70 Kilometern neun der zehn erfolgreichsten Internet-Firmen entstanden sind. Es gehe darum, die Digitalisierung nicht als Bedrohung, sondern „mit Begeisterung als Chance“ zu erkennen. Da müssten die Chefs vorangehen und sich für neue Ideen auch „externe Beiboote“ zulegen. „Die Veränderung ist nie beendet, sie geht radikal und extrem schnell immer weiter“, so Diekmann.

Der Vorstandschef der Tiroler Sparkasse, Hans Unterdorfer, präsentierte Zahlen aus einer groß angelegten neuen KMU-Studie durch IMAS. Demnach sagen 73 Prozent der Unternehmer, dass das Marktumfeld in den letzten zehn Jahren schwieriger geworden sei (nur für 4 Prozent leichter). Für 98 Prozent sind die besten Mitarbeiter ein Erfolgsfaktor, für 74 Prozent ständige Innovationen. Für 77 Prozent ist die Digitalisierung wichtig. Eine Chance sehen 77 Prozent, eine Gefahr nur 10 Prozent. Mehr neue als vernichtete Jobs erwarten 11 Prozent, 22 Prozent rechnen mit einem Verlust, 67 Prozent mit je gleich viel. (va)