Von Harald Angerer

Kitzbühel – Reisch gegen Reisch – so könnte das ­Duell am 20. November um den Obmannsessel bei Kitzbühel Tourismus lauten. Auch wenn noch einige Wochen bis zur Wahl bleiben, die Nervosität steigt spürbar. Und nun gehen auch die ersten Namen für Gegenkandidaten in Kitzbühel die Runde. Derzeit ist Signe Reisch Präsidentin von Kitzbühel Tourismus, Josef Burger Aufsichtsratsvorsitzender. Beide wollen am 20. November wieder antreten.

Ihnen gegenüberstehen könnten als Obmannkandidat Mike Mayr-Reisch und Sebastian Witzmann als Aufsichtsratsvorsitzender. Dies sei kürzlich bekannt gegeben worden. Davon wollen die beiden aber nichts wissen, zumindest noch nicht. „Das ist mir neu, es gab definitiv keine solche Bekanntgabe“, versichert Sebastian Witzmann auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung.

Man sei noch meilenweit von einer solchen Entscheidung entfernt, erklärt Witzmann. „Wir führen derzeit viele Gespräche, und erst wenn alle Personen, die bei uns mitmachen wollen, feststehen, werden wir uns auf Personen festlegen“, schildert Witzmann. Man habe bis vier Wochen vor der Wahl eine Liste zu erstellen, bis dahin werden dann die Positionen bezogen sein. Auch soll die Gruppierung die Entscheidung treffen, wer für welche Position kandidiert. In dasselbe Horn stößt auch Mike Mayr-Reisch. „Es steht noch nichts fest, wir sind erst auf der Suche nach einer Liste. Erst dann wird eine gemeinsame Entscheidung gefällt, aber alle zusammen“, erklärt Mayr-Reisch gegenüber der TT.

Wo die Gerüchte herkommen, kann er sich nicht erklären. „Natürlich wurde ich schon darauf angesprochen, ob ich das machen könnte. Aber es gab noch nie eine Entscheidung“, sagt Mayr-Reisch.